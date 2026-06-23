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23 de junio de 2026 - 06:57
Espectáculos

La familia de Bruce Willis compartió fotos inéditas del actor en redes sociales

Con motivo del Día del Padre, celebrado este domingo, la familia de Bruce Willis compartió imágenes para recordar momentos de la infancia de sus hijas y también reflejar su presente.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La familia de Bruce Willis compartió fotos inéditas del actor en redes sociales.&nbsp;

La familia de Bruce Willis compartió fotos inéditas del actor en redes sociales. 

A través de las redes sociales, la familia de Bruce Willis compartió imágenes inéditas del actor en momentos íntimos junto a sus hijas con el propósito de agasajarlo y recordarlo en el marco de las celebraciones por el Día del Padre.

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La familia de Bruce Willis compartió fotos inéditas del actor en redes sociales

Emma Heming, actual pareja de Bruce Willis, y Demi Moore, su exesposa, compartieron en Instagram distintas imágenes históricas del actor para homenajearlo por el Día del Padre.

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Generaciones de amor. Hoy celebramos nuestro increíble BW. Enviamos amor a todos los padres, hoy y siempre”, escribió Demi Moore, en un posteo de su cuenta de Instagram en la que añadió algunas fotos familiares.

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Una publicación compartida por Demi Moore (@demimoore)

“Feliz día del padre a todos los papás que hacen que sus hijos se sientan seguros, amados y completamente a gusto en su presencia y en sus brazos. Al igual que nuestro Bruce“, Así lo expresó Emma Heming, esposa del actor, quien compartió un emotivo mensaje para sus seguidores y recordó distintos momentos familiares junto al actor.

La protagonista de “La sustancia” compartió en sus redes sociales un carrusel de imágenes que muestra a Bruce Willis en distintos momentos familiares junto a sus hijas durante su infancia, además de una emotiva foto actual del actor junto a su nieta.

Emma Heming también compartió en su perfil personal distintas imágenes de Bruce Willis en su rol de padre, entre ellas una postal del actor abrazando a una de las hijas de su actual matrimonio durante sus primeros meses de vida.

Sus seres queridos siguen cerca del actor, acompañándolo en esta etapa y recordando todo lo que significó para ellos durante su vida personal y profesional. Bruce Willis, una de las grandes figuras de Hollywood, enfrenta actualmente las dificultades derivadas del deterioro de su salud.

Cómo sigue la salud de Bruce Willis

Bruce Willis enfrenta un difícil presente desde el diagnóstico de demencia frontotemporal recibido hace más de tres años. Desde entonces, la enfermedad avanzó de manera progresiva y lo llevó a retirarse de la vida pública.

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Su esposa, Emma Heming, decidió que el actor se trasladara a una residencia donde pudiera recibir asistencia y cuidados acordes a su enfermedad, una condición que continúa avanzando con el paso del tiempo.

“Los médicos consideran que es normal. Existe un término que se llama anosognosia, donde el cerebro no puede identificar lo que le está sucediendo. La gente piensa que esto podría ser negación, como cuando no quieren ir al médico porque ‘estoy bien’ “, recordó, su pareja.

“En realidad, es la anosognosia la que entra en juego. Nunca ató cabos para saber que tenía esta enfermedad. Me alegra mucho que así sea”, indicó Emma. “Cuando alguien me pregunta si todavía sabe quién soy le digo que sí. Lo sabe, porque no tiene Alzheimer, tiene demencia frontotemporal”, reveló.

Y agregó que “tiene una forma de conectar conmigo y con nuestras hijas que quizá no sea la misma que la que conectarías con tu ser querido, pero sigue siendo muy hermosa y significativa. Simplemente, es diferente. Solo tenés que aprender a adaptarte”.

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