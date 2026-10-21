Mauro Icardi recibió ofertas para jugar en España y una de sus exigencias sorprendió a todos

Mauro Icardi sonríe junto a la China Suárez en los festejos por el último título en el Galatasaray.

La baja de Cucho Hernández generó una oportunidad que el Real Betis comenzó a analizar rápidamente. De acuerdo con La Colina de Nervión, la entidad verdiblanca evalúa la posibilidad de fichar a Mauro Icardi , al considerar que podría ser una alternativa conveniente en el mercado para reemplazar al atacante colombiano.

El delantero deberá permanecer fuera de la actividad durante, al menos, un mes debido a una lesión en la zona proximal del sóleo izquierdo , que sufrió el sábado en la caída frente al Barcelona. Por otra parte, se conoció que el Valencia también realizó averiguaciones para intentar sumar al goleador argentino. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron luego de que el futbolista comunicara sus exigencias salariales.

La información sobre el interés del conjunto valenciano fue publicada por la cuenta Tribuna VCF y posteriormente replicada por periodistas relacionados con la institución.

De acuerdo con esa información, “ una persona llamó a Mauro Icardi para ver si quería venir al Valencia y el argentino pidió 5 millones de euros”. La pretensión económica del atacante habría sido determinante para dar por terminadas las gestiones, ya que “a partir de ese momento, no hubo más chances”.

La situación adquiere especial importancia debido a las dificultades que atraviesa el equipo para convertir: en las primeras nueve fechas de LaLiga, apenas consiguió marcar seis tantos y ocupa el penúltimo puesto de la tabla, en plena zona de descenso. La falta de alternativas ofensivas quedó expuesta cuando el entrenador Javier Aguirre respondió a los hinchas desde el campo, a los gritos: “¡no hay delanteros!”, luego de los reclamos por el empate 0-0 frente al Athletic Bilbao.

La situación del Betis es diferente. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini registra su inicio de temporada más destacado en el campeonato doméstico de los últimos 60 años, tras sumar 19 unidades en las primeras nueve jornadas. Además, disputa la fase de liga de la Champions League y llega de conseguir un triunfo por 3-2 frente al Porto, con un tanto de Cucho Hernández.

La exigencia de afrontar tantos encuentros de primer nivel refuerza la importancia de sumar un atacante de categoría que pueda responder durante el período de recuperación del colombiano.

Tras la lesión, Troy Parrott, quien ocupó su lugar en el duelo ante el Barcelona, pasó a ser el único delantero centro natural disponible en el plantel. Ante este panorama, el cuerpo técnico analiza posibles incorporaciones y considera opciones con una trayectoria consolidada en el fútbol europeo.

Las exigencias salariales que frenan cada negociación

Mauro Icardi permanece sin equipo desde el pasado 30 de junio, fecha en la que finalizó su vínculo contractual con el Galatasaray. El delantero rosarino, de 33 años, continúa preparándose por su cuenta en Argentina, acompañado por su pareja, la actriz Eugenia “China” Suárez, a la espera de recibir una oferta que responda a sus pretensiones.

Sin embargo, sus exigencias económicas representan un obstáculo recurrente, ya que los montos que pretende percibir no coinciden con los recursos que están dispuestos a destinar los clubes que mostraron interés en contratarlo.

El medio turco Fanatik incluyó a Icardi en su listado de futbolistas sin contrato más atractivos del mercado, junto con figuras como Paul Pogba, Karim Benzema, Jadon Sancho y Oleksandr Zinchenko. En su análisis, el portal sostuvo que el argentino tiene la posibilidad de “darle un nuevo impulso a su carrera”.

Además, la publicación señaló que hay siete instituciones europeas que siguen de cerca el futuro del delantero: Tottenham y Everton, de la Premier League; Real Betis y Elche, del fútbol español; Benfica, de Portugal; PAOK de Salónica, de Grecia, y Besiktas, de Turquía. A esa nómina se suman dos equipos de Sudamérica que también estarían interesados en incorporarlo: Atlético Mineiro y San Pablo.

No obstante, la diferencia entre las pretensiones económicas del delantero y las cifras que ponen sobre la mesa los equipos interesados se convirtió en una constante durante las negociaciones. Su etapa en el Galatasaray, en la que convirtió 77 tantos en 134 encuentros y conquistó seis campeonatos de liga, terminó de deteriorarse cuando el presidente Dursun Özbek le ofreció extender su contrato a cambio de unos cinco millones de dólares por temporada, es decir, la mitad de los diez millones que cobraba con su acuerdo anterior.

Icardi no aceptó la reducción salarial y también exigió tener un lugar entre los titulares, una posibilidad difícil de concretar debido a la presencia de Victor Osimhen en el equipo. “Tenemos un delantero centro como Osimhen, cómo no podrían estar ambos juntos, a cuál usarías; es decir, el problema principal estaba ahí”, explicó el directivo turco.

Por su parte, en Italia, la Lazio acercó una propuesta de tres millones de dólares por un contrato de dos años, aunque la intervención del entrenador Gennaro Gattuso terminó por bloquear la negociación.

La Fiorentina analizó la posibilidad de incorporar al argentino, aunque finalmente no realizó avances concretos. En tanto, el Udinese decidió bajarse de la negociación por motivos presupuestarios, a pesar de que su interés por el futbolista era real.

Por otro lado, el periodista Fabrizio Biasin contó en el podcast The Table que Icardi también buscó la manera de volver al Inter de Milán, equipo en el que tuvo una etapa destacada entre 2013 y 2019. “Luchó con uñas y dientes para volver a ser el quinto delantero del Inter. Habría vuelto incluso con el sueldo base, por desgracia para él las plazas estaban cubiertas”, relató el comunicador.

Un mercado que se cierra y un delantero que espera

En septiembre, el representante del delantero, Elio Letterio Pino, estableció los requisitos que deberá reunir la próxima propuesta para que el futbolista defina dónde continuará su carrera: un vínculo por dos o tres temporadas y garantías de continuidad deportiva.

Asimismo, el agente respondió a las versiones que apuntaban a un eventual retorno al Galatasaray y no dudó en expresar su postura al respecto: “Estas afirmaciones que han circulado en los últimos días son noticias falsas inventadas por periodistas que son la vergüenza del periodismo”.

Por su parte, Dursun Özbek dejó en claro que la intención del club turco es realizar un acto de despedida para el delantero argentino, en lugar de negociar su regreso. “Estoy esperando su respuesta para organizar una despedida”, manifestó el dirigente.

En paralelo, Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para contestar a quienes ponen en duda su situación actual por no tener equipo. “Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta. Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección”, expresó el futbolista. Mientras tanto, la temporada 2026-2027 continúa avanzando y el tiempo para definir su futuro se acorta.

El Betis deberá medirse este miércoles con el Feyenoord por la Champions League sin contar con su principal artillero. Este encuentro y los próximos desafíos frente al Celta, el Borussia Dortmund y el clásico ante el Sevilla servirán para medir las alternativas con las que cuenta el equipo y determinar si necesita incorporar jugadores antes de lo que tenía previsto.

En ese escenario, la posibilidad de sumar a Icardi continúa en evaluación, tanto por su capacidad goleadora como por el desembolso económico que implicaría su llegada.