Crecida de los ríos Paraná y Uruguay: 17 puertos en alerta

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay mantiene en alerta a distintas localidades del noreste y el Litoral argentino, donde 17 puertos registran niveles que generan preocupación por el avance del agua . Según los últimos registros oficiales citados en los informes, ocho ya superaron el nivel de evacuación, mientras que otros nueve permanecen bajo alerta ante la posibilidad de nuevas subas.

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El fenómeno está relacionado con el importante volumen de agua que desciende desde la cuenca alta del Plata, especialmente desde sectores de Brasil, Misiones y Paraguay . Aunque las lluvias dieron una tregua momentánea, las previsiones indican que la crecida continuará avanzando hacia el sur durante las próximas semanas.

En Misiones, los puertos de Iguazú, Libertad, Eldorado y Libertador registraban una tendencia descendente, pese a encontrarse por encima del nivel de evacuación. La situación contrasta con otros puntos de la región donde el agua continúa subiendo o se mantiene en niveles elevados.

En Corrientes, Ituzaingó presenta una tendencia creciente, mientras que Santa Ana y Paso de los Libres permanecen estables. A su vez, las localidades de Itatí y Paso de la Patria continúan bajo alerta, con registros en ascenso. En Chaco, el puerto de Isla del Cerrito se encuentra por encima del nivel de evacuación, mientras que Barranqueras registra una suba que mantiene la preocupación por la evolución del Paraná.

Impactante crecida de las Cataratas del Iguazú

El escenario también alcanza a Entre Ríos, donde Boca Gualeguaychú presenta un incremento en el nivel del agua. Sobre el río Uruguay, en tanto, los registros en Alvear, La Cruz, Yapeyú y Bompland, en Corrientes, se mantienen estables, mientras que en Concepción del Uruguay se observa una leve bajante.

La crecida avanza hacia el sur y aumenta la preocupación

Las previsiones hidrológicas advierten que el fenómeno podría extenderse progresivamente hacia otras localidades ribereñas. Entre los puntos bajo seguimiento se encuentran Goya, en Corrientes; Reconquista, en Santa Fe; y La Paz, en Entre Ríos, donde se proyectan nuevos incrementos que podrían acercar los niveles a los umbrales de alerta y evacuación.

En las ciudades de Santa Fe y Paraná también se mantiene la vigilancia ante la posibilidad de que el agua supere el nivel de alerta durante la última parte de octubre. Más al sur, en el Delta del Paraná, el impacto de la crecida podría sentirse con mayor intensidad durante las próximas semanas.

La evolución dependerá del comportamiento de los ríos y de las precipitaciones que se registren en las cuencas superiores. Por ese motivo, las autoridades mantienen el seguimiento de las alturas y las tendencias de los principales puertos.

Alerta por la crecida del río Paraná.

Yacyretá y el aporte de agua al río Paraná

Otro factor considerado en el seguimiento de la crecida es la situación de la represa binacional Yacyretá, cuyas compuertas permanecían abiertas según los reportes mencionados en la información original. El caudal que descarga sobre el Paraná forma parte de la dinámica hidrológica que se monitorea en la región. El volumen de agua acumulado en la cuenca alta, sumado a las características geográficas del territorio, contribuye a que la crecida avance lentamente por amplios sectores del Litoral.

Las áreas más expuestas son las localidades ubicadas a la vera de los ríos Paraná y Paraguay, sus arroyos tributarios y los sectores bajos que pueden quedar anegados ante nuevas subas. La situación también representa un riesgo para los campos ganaderos y las zonas productivas del Delta del Paraná, donde existen terrenos naturalmente inundables. Las poblaciones asentadas en barrios vulnerables cercanos a los cursos de agua se encuentran entre las más expuestas ante posibles inundaciones.

Por la crecida del río, cerraron los circuitos de las Cataratas del Iguazú.

Mientras la crecida continúa su recorrido hacia el sur, Misiones, Corrientes, Chaco y Entre Ríos concentran varios de los puntos que requieren mayor atención, en un escenario que también mantiene bajo seguimiento a sectores de Santa Fe y del Delta del Paraná. La evolución de los niveles durante los próximos días será determinante para establecer el alcance del fenómeno y evaluar la necesidad de medidas preventivas en las localidades ribereñas.