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14 de octubre de 2026 - 11:01
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El Niño: crece el río Paraná en Misiones y el agua avanza sobre la costanera de Puerto Piray

Las lluvias persistentes mantienen en alerta a la provincia, mientras la subida del río ya afecta distintos sectores de la costa y genera preocupación.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alerta en Misiones por la crecida del río Paraná.

Alerta en Misiones por la crecida del río Paraná.

El aumento del caudal del río Paraná y el arroyo Piray Guazú encendió las alarmas en el norte de Misiones. En Puerto Piray, el avance del agua ya inundó sectores de la costanera y amenaza con alcanzar el puente Banana. A este escenario se suma que las precipitaciones registradas durante octubre excedieron las marcas históricas en distintos puntos de la provincia.

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Por la crecida del río Paraná, el agua ya cubre parte de la costanera de Puerto Piray

El incremento del caudal del río Paraná y el arroyo Piray Guazú puso en estado de vigilancia a las localidades del norte misionero. En Puerto Piray, el agua avanzó sobre sectores de la costanera y continúa aproximándose a puntos estratégicos de la red vial provincial.

El arroyo Piray Guazú estaba a aproximadamente dos metros de llegar al puente Banana, situado sobre la Ruta Nacional 12. La estructura constituye una conexión entre los departamentos de Montecarlo y Eldorado, por lo que la posibilidad de que el agua siga subiendo mantiene la atención puesta en las condiciones de circulación por ese corredor.

En Puerto Piray, la subida del río Paraná provocó además inundaciones en áreas cercanas a la costa y lugares de uso comunitario. Mientras tanto, los organismos locales monitorean la evolución de los cauces para determinar eventuales peligros y establecer qué acciones de prevención podrían ser necesarias.

Las lluvias de octubre superaron el promedio mensual en varias localidades

El escenario está marcado por las precipitaciones continuas, cuyos registros acumulados ya excedieron las medias históricas correspondientes a octubre en varios puntos de Misiones. De acuerdo con los relevamientos de la Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología, y del Observatorio Agrometeorológico del INTA Cerro Azul, se contabilizaron importantes volúmenes de lluvia en el norte de la provincia, la región del Alto Uruguay y Posadas.

El relevamiento más reciente, realizado el 13 de octubre, indica que cuatro de los diez puestos de medición supervisados por Alerta Temprana ya registraron lluvias por encima de sus valores habituales para todo el mes. En Posadas, uno de los puntos contabilizó 257 milímetros, frente a un promedio histórico de 253,4. En tanto, otra estación, bajo la órbita del Servicio Meteorológico Nacional, midió 243,3 milímetros. La diferencia entre ambos registros se explica por la localización de los sitios donde se toman las mediciones.

En Andresito, el volumen de agua caída alcanzó los 277,8 milímetros, una cifra superior a los 247 milímetros que constituyen su media habitual. Una situación similar se observó en Puerto Iguazú, donde se contabilizaron 276,3 milímetros frente a un promedio de 247, y en El Soberbio, que registró 256,8 milímetros, por encima de los 227,6 milímetros correspondientes a su referencia mensual.

La posible incidencia del fenómeno climático de El Niño suma inquietud ante la perspectiva de que continúen las lluvias abundantes. De acuerdo con las estimaciones de los expertos, este evento podría prolongarse hasta abril de 2027, por lo que persiste la preocupación por nuevos episodios de precipitaciones fuertes y aumentos del caudal en los ríos y arroyos misioneros.

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