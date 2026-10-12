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12 de octubre de 2026 - 12:35
País.

Fenomeno de El Niño: cerraron el Parque Nacional Iguazú al triplicarse su caudal de agua

Por el fenomeno de El Niño el río Iguazú superó los 12 mil metros cúbicos por segundo y las autoridades activaron un protocolo preventivo de seguridad.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. dispusieron la restricción temporal del acceso a los sectores de uso público del área protegida, debido a la crecida del río Iguazú, cuyo caudal superó los 12.000 metros cúbicos por segundo por el fenomeno de El Niño.

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La medida fue adoptada en el marco de la implementación de un protocolo preventivo de seguridad, con el objetivo de resguardar la integridad de los visitantes y trabajadores del parque.

Durante la jornada, los equipos continuarán evaluando e inspeccionando los posibles efectos de la crecida sobre los circuitos turísticos y la infraestructura del lugar.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria indicaron que cualquier novedad sobre la reapertura y el restablecimiento de la circulación habitual será comunicada a través de los canales oficiales.

Por el momento, se mantiene la restricción preventiva hasta que se evalúen las condiciones de seguridad en el área protegida.

Qué dice el comunicado del Parque Nacional

COMUNICADO OFICIAL

Medidas preventivas ante la crecida extraordinaria del Río Iguazú

La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. informan a la comunidad, agencias de viajes y visitantes que, debido a la crecida registrada en el Río Iguazú —alcanzando niveles superiores a 12.000 metros cúbicos por segundo—, se ha implementado el protocolo de seguridad preventivo.

Ante esta situación, y con el propósito de resguardar la integridad de los visitantes y trabajadores, se establece la restricción temporal para la circulación de personas y el acceso a los sectores de Uso Público del Parque Nacional Iguazú durante la jornada de hoy.

Durante la jornada se continuará analizando e inspeccionando el impacto de la crecida sobre los circuitos e infraestructuras del área protegida.

Cualquier novedad respecto a la restitución de la circulación habitual será informada oportunamente a través de las vías y canales oficiales.

Intendencia del Parque Nacional Iguazú | Iguazú Argentina S.A.

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