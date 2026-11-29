El Ministerio de Salud de la Nación confirmó un caso importado de sarampión en la ciudad de Neuquén . Se trata de un hombre de 51 años que había viajado a Cancún, México, y regresó a la Argentina el 21 de noviembre, con escalas en Panamá y Ezeiza.

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La infección fue confirmada por el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Malbrán , que detectó el virus en muestras de secreciones nasofaríngeas y orina. El paciente permanece clínicamente estable y cumple aislamiento domiciliario.

El caso fue notificado el 24 de noviembre y motivó la emisión de una alerta epidemiológica nacional para reforzar la vigilancia, identificar posibles contactos y prevenir nuevos contagios.

Según el informe sanitario, el hombre comenzó con fiebre el 20 de noviembre y desarrolló manchas rojas en la piel, conocidas como exantema, tres días después.

Durante su regreso al país realizó escalas en Panamá y en el aeropuerto de Ezeiza. Luego permaneció cerca de 28 horas en Buenos Aires y viajó a Neuquén el domingo 22 de noviembre. Las autoridades señalaron que los vuelos se realizaron dentro del período de contagiosidad.

Tras la primera consulta médica, se realizaron estudios que dieron positivo para sarampión. A partir de la confirmación, los equipos de Epidemiología comenzaron a identificar y localizar a las personas que pudieron haber tenido contacto con el paciente para aplicar las medidas de control correspondientes.

Qué medidas tomaron las autoridades y quiénes deben vacunarse

El Ministerio de Salud pidió revisar los carnets y completar los esquemas de vacunación. En Neuquén, además, se reforzaron los operativos de inmunización y las acciones de vigilancia epidemiológica.

El esquema de vacunación contra el sarampión contempla las siguientes indicaciones:

Niños y niñas de 12 meses: deben recibir la primera dosis de la vacuna triple viral.

Niños nacidos desde el 1 de julio de 2024: deben recibir la segunda dosis entre los 15 y 18 meses.

Mayores de 5 años, adolescentes y adultos nacidos después de 1965: deben acreditar dos dosis de vacunas con componente contra el sarampión.

Personas nacidas antes de 1965: se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.

Personal de salud: debe acreditar dos dosis o contar con una serología IgG positiva.

Las vacunas del Calendario Nacional son gratuitas y están disponibles en los centros de salud y hospitales públicos. Las vacunas del Calendario Nacional son gratuitas y están disponibles en los centros de salud y hospitales públicos.

Cuáles son los síntomas del sarampión y cómo se transmite

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede afectar a personas de cualquier edad. Se transmite por el aire a través de partículas que libera una persona infectada al respirar, toser o estornudar. El virus puede permanecer activo hasta dos horas en ambientes cerrados.

Los principales síntomas son fiebre alta, manchas rojas en la piel, tos, secreción nasal y conjuntivitis. También puede provocar complicaciones graves, como neumonía y alteraciones neurológicas.

Ante la aparición de fiebre superior a 38 grados acompañada de manchas en la piel, las autoridades recomiendan utilizar barbijo, comunicarse con un centro de salud antes de concurrir y mencionar si hubo viajes recientes o contacto con personas que presenten síntomas.

Aumentan los casos de sarampión en América

La confirmación en Neuquén se produce en un contexto de circulación del virus en distintos países del continente. Según los datos difundidos en la alerta sanitaria, entre las semanas epidemiológicas 1 y 45 de 2026 se notificaron 58.795 casos confirmados en 17 países y territorios de América.

Ante este escenario, las autoridades insisten en la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente para quienes tienen previsto viajar al exterior. La inmunización es la principal herramienta para prevenir la enfermedad y evitar nuevos brotes.