España celebra este domingo 29 de noviembre elecciones generales anticipadas, atravesadas por la crisis de vivienda, el costo de vida y el debate migratorio. Los comicios podrían abrir la puerta a que Vox, la formación de derecha radical, llegue al Gobierno nacional por primera vez desde el regreso de la democracia.

en vivo Minuto a Minuto. Elecciones España 2026: Sánchez y Feijóo disputan la presidencia

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue el primer candidato que votó en las elecciones españolas . El líder del Partido Socialista (PSOE) asistió poco después de las 9 al colegio Nuestra Señora del Buen Consejo en Madrid. Sonriente, posó para la tradicional foto con el sobre en sus manos y le dijo a los periodistas que tiene “ buenas sensaciones ” sobre lo que puede ocurrir en estos comicios.

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno español, Santiago Abascal, convocó a los ciudadanos a participar masivamente de las elecciones generales de este domingo. Tras emitir su voto en Madrid, pidió que la jornada se desarrolle con libertad y tranquilidad, sin violencia ni incidentes. “Hoy únicamente quiero animar a los españoles a votar, a una participación masiva, para que no haya que arrepentirse mañana”, expresó el dirigente.

La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, emitió su voto este domingo cerca del mediodía en España. La dirigente inició su trayectoria pública como activista por el derecho a la vivienda y estuvo al frente del Ayuntamiento de Barcelona durante ocho años. En estos comicios encabeza una coalición que busca convertirse en un aliado clave del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Los primeros datos oficiales muestran un aumento en la participación en las elecciones generales de España. Según informó el Ministerio del Interior, hasta las 14 (10 de Argentina) había votado más del 45% del padrón , frente al 40% registrado a la misma hora en 2023. En total, ya emitieron su voto unos 14,5 millones de ciudadanos. El nivel de participación es seguido de cerca por el PSOE, que apuesta a una mayor movilización de sus votantes. Tras sufragar, el presidente Pedro Sánchez aseguró tener “buenas sensaciones” y destacó lo que consideró una “movilización histórica” hacia las urnas.

Los resultados provisorios de las elecciones generales en España comenzarán a difundirse a partir de las 22:30 (18:30 hora argentina), de acuerdo con el avance del escrutinio. La información será presentada en una conferencia de prensa encabezada por la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, emitió su voto este domingo en el colegio Ramiro de Maeztu, acompañado por su esposa, Eva de Cárdenas. A su llegada al establecimiento, fue recibido con aplausos por algunos electores, que lo saludaron al grito de “¡presidente!”.

El Partido Popular presentó una denuncia ante la Junta Electoral Central por un supuesto incumplimiento de las normas electorales en cinco mesas de Toledo durante los comicios de este domingo. Según informó el espacio que lidera Alberto Núñez Feijóo, efectivos de la Policía Nacional se presentaron en distintos colegios cerca de las 9:20 y transmitieron una instrucción que, de acuerdo con la denuncia, no se ajustaba a las disposiciones vigentes.

A diferencia de Argentina, en España el jefe de Gobierno no es elegido directamente por el voto popular, sino por el Congreso de los Diputados, integrado por 350 miembros. En las elecciones de este domingo, los ciudadanos eligen a esos 350 diputados y también a 208 senadores , aunque estos últimos no intervienen en la designación del presidente. Una vez conocidos los resultados, el rey Felipe VI propone a un candidato para formar Gobierno y los diputados deben votarlo. En primera instancia, se necesitan 176 apoyos, es decir, mayoría absoluta. Si no se alcanza esa cifra, se realiza una segunda votación 48 horas después, en la que basta con obtener más votos a favor que en contra.

Un hombre de 88 años falleció este domingo en un colegio electoral del distrito de Nou Barris, en Barcelona, tras sufrir un paro cardíaco. Según informaron fuentes de la Guardia Urbana, personal presente en el lugar intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP, pero no logró salvarle la vida. El Servicio de Emergencias Médicas activó tres ambulancias para intervenir en el operativo.

Más de 38,6 millones de españoles están habilitados para votar este domingo en unas elecciones generales anticipadas que concentran la atención de Europa. La disputa enfrenta al oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por el presidente Pedro Sánchez , con el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, y Vox, la fuerza que conduce Santiago Abascal.

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