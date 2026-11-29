Más de 38,6 millones de españoles están habilitados para votar este domingo en unas elecciones generales anticipadas que concentran la atención de Europa. La disputa enfrenta al oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por el presidente Pedro Sánchez, con el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, y Vox, la fuerza que conduce Santiago Abascal.
Un hombre de 88 años murió en un colegio electoral de Barcelona
Un hombre de 88 años falleció este domingo en un colegio electoral del distrito de Nou Barris, en Barcelona, tras sufrir un paro cardíaco. Según informaron fuentes de la Guardia Urbana, personal presente en el lugar intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP, pero no logró salvarle la vida. El Servicio de Emergencias Médicas activó tres ambulancias para intervenir en el operativo.