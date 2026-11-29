Ciclogénesis en Argentina: qué es y qué provincias podrían verse afectadas

Un nuevo proceso de ciclogénesis comenzará a desarrollarse sobre Argentina hacia las últimas horas de este viernes 27 de noviembre . La formación de un sistema de baja presión en el norte de la Patagonia favorecerá la aparición de tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y cambios de temperatura durante el fin de semana.

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En simultáneo, otros sistemas atmosféricos podrían provocar precipitaciones abundantes en el noreste argentino y una intensificación de los vientos en el extremo sur del país.

La ciclogénesis es un proceso meteorológico mediante el cual se forma o intensifica un ciclón, es decir, un sistema atmosférico de baja presión alrededor del cual circulan los vientos. En el hemisferio sur, esta circulación se produce en el sentido de las agujas del relo j. El ascenso del aire favorece la formación de nubes y, dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura, puede generar diferentes fenómenos meteorológicos.

La ciclogénesis no es necesariamente sinónimo de huracán . Los ciclones extratropicales, habituales en las latitudes medias, presentan características diferentes a las de los ciclones tropicales y pueden abarcar grandes extensiones territoriales.

Tampoco todos los procesos de ciclogénesis tienen la misma intensidad. Sus consecuencias dependen de las características y la evolución de cada sistema.

Ciclogénesis en Argentina: qué provincias podrían verse afectadas

Según las proyecciones meteorológicas, las condiciones de mayor inestabilidad se distribuirán en distintas regiones del país entre este viernes y el domingo.

Viernes 27 de noviembre

La formación de un centro de baja presión sobre Paraguay favorecerá el desarrollo de tormentas en el noreste argentino, principalmente en:

Misiones.

Noreste de Corrientes.

Sudeste de Formosa.

Las proyecciones del modelo meteorológico europeo ECMWF anticipan acumulados que podrían alcanzar los 130 milímetros en sectores de Corrientes y Misiones, y alrededor de 100 milímetros en Formosa.

Sábado 28 de noviembre

El avance del sistema ubicado sobre el norte patagónico podría favorecer el desarrollo de tormentas durante la tarde en el noreste de La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires.

Domingo 29 de noviembre

El mayor potencial de tormentas se trasladaría hacia el noreste de Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires, principalmente hacia el atardecer. Por otra parte, un segundo proceso de formación de bajas presiones podría intensificar los vientos en sectores de Santa Cruz y Chubut. meteored.com.ar

Calor extremo: las temperaturas podrían acercarse a los 40 grados

Otro de los fenómenos que marcará el último fin de semana de noviembre será el incremento de las temperaturas en la región central y el norte de la Patagonia. La circulación de viento del norte, sumada a la escasa nubosidad, favorecerá registros térmicos superiores a los habituales para esta época del año.

El sábado, el sudeste de La Pampa y el sudoeste bonaerense podrían experimentar máximas cercanas a los 40°C. También se esperan temperaturas elevadas en sectores de Neuquén y Río Negro, en un escenario que combinará calor, viento e inestabilidad atmosférica.

Ciclogénesis: ¿podría afectar a Jujuy?

Jujuy no figura entre las provincias señaladas como las principales áreas de influencia de la ciclogénesis que se desarrollará sobre el norte de la Patagonia durante este fin de semana. Sin embargo, esto no significa que la provincia quede al margen de las precipitaciones.

Para el sábado 28 se anticipa una probabilidad de lluvias y tormentas del 80%. Hasta el momento, los informes consultados no establecen una relación directa entre las precipitaciones previstas en Jujuy y el proceso de ciclogénesis del sur argentino.

Cómo seguirá el tiempo durante la primera semana de diciembre

Las proyecciones indican que el frente asociado al sistema de baja presión podría desplazarse lentamente durante el lunes 30 de noviembre y alcanzar la región central del país el martes 1 de diciembre. De esta manera, el comienzo del último mes del año podría estar acompañado por nuevas precipitaciones y condiciones de inestabilidad en distintas provincias.

La intensidad de los fenómenos y las zonas afectadas dependerán de la evolución de los sistemas atmosféricos, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Qué recomendaciones tener en cuenta ante tormentas fuertes

Ante la emisión de alertas meteorológicas, es importante adoptar medidas preventivas: