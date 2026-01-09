viernes 09 de enero de 2026

9 de enero de 2026 - 19:24
Clima.

Qué es la ciclogénesis, el fenómeno meteorológico que afectará por 72 hs a todo el país

El ingreso de una ciclogénesis en el territorio argentino está generando un notable cambio en las condiciones meteorológicas de gran parte del país.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
ciclogénesis
Qué es una ciclogénesis

La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un ciclón, un sistema de baja presión atmosférica alrededor del cual los vientos circulan en sentido horario en el hemisferio sur. Este tipo de fenómenos provoca condiciones de mal tiempo debido a la caída abrupta de la presión, que obliga al aire a reorganizarse generando vientos intensos, lluvias persistentes y, en algunas regiones, tormentas fuertes.

En meteorología, el término se utiliza para describir la génesis de huracanes, tifones, borrascas y bajas polares, entre otros sistemas que pueden volverse muy activos dependiendo del contexto atmosférico.

Ciclogénesis en Argentina
Ciclogénesis en Argentina.

Ciclogénesis en Argentina.

Características de una ciclogénesis

Una ciclogénesis se distingue por las siguientes características:

  • Formación o profundización rápida de un sistema de baja presión.
  • Vientos circulares en sentido horario en el hemisferio sur.
  • Caída abrupta de la presión, a veces superior a 24 hPa en 24 horas en los casos más intensos.
  • Generación de ráfagas de viento variables, dependiendo de la zona.
  • Lluvias de larga duración y tormentas organizadas.
  • Mayor frecuencia en otoño y primavera, especialmente en áreas como el Río de la Plata.
image

