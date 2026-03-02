El Gobierno refuerza la seguridad en fronteras por la guerra en Medio Oriente

En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente , el Gobierno nacional dispuso un refuerzo en los controles de seguridad en fronteras, aeropuertos y puntos considerados estratégicos en todo el país.

Desde entonces, las Fuerzas Federales de Seguridad aplican un protocolo especial coordinado por la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones, con el objetivo de resguardar posibles blancos sensibles.

Entre las primeras medidas, se dispuso una cobertura permanente en sedes diplomáticas y espacios vinculados a la comunidad judía, como las embajadas de Estados Unidos e Israel y la AMIA. En estos puntos se reforzó la presencia policial durante las 24 horas, con controles a personas, vehículos y paquetes.

También se incrementó la seguridad en centrales nucleares como Atucha I y II, en Zárate, y Embalse, en Córdoba, además del Centro Atómico Bariloche. Estas instalaciones son consideradas objetivos estratégicos y cuentan ahora con mayor despliegue de efectivos.

Foco en las fronteras y la triple frontera

Gendarmería reforzó todos los pasos limítrofes, con especial atención en la triple frontera en Misiones (Argentina-Brasil-Paraguay), en Salta (Argentina-Bolivia-Paraguay) y en la costa del río Paraná en Corrientes. Se intensificaron controles con radares aéreos y terrestres, tareas de inteligencia e investigación.

Prefectura Naval, por su parte, amplió los patrullajes en cursos de agua como el río Bermejo y el Paraná, zonas consideradas sensibles por su importancia estratégica.

Alerta en aeropuertos

La Policía de Seguridad Aeroportuaria mantiene un estado de alerta en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Jorge Newbery, además de otras terminales clave como Córdoba, Bariloche, Mendoza, Rosario, Iguazú y Salta.

Fuentes oficiales señalaron que el riesgo de un atentado en territorio argentino es bajo en la actualidad, aunque las medidas de prevención y monitoreo continuarán activas mientras persista la tensión internacional.