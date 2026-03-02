lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 10:13
Conflicto.

Tensión en Medio Oriente: caen las bolsas, el petróleo se dispara y el oro supera los US$5400

La tensión en Medio Oriente golpea a los mercados: sube el crudo, el oro vuelve a ser refugio y las bolsas operan en rojo.

Por  Judith Girón
La tensión en Medio Oriente: sube el crudo y las bolsas operan en rojo

La tensión en Medio Oriente: sube el crudo y las bolsas operan en rojo

Papa León.
Conflicto.

El papa León XIV sobre la violencia en Medio Oriente: "Paren la espiral antes de un abismo irreparable"
se suspendio el futbol en medio oriente y hay dudas sobre la finalissima
Atención.

Se suspendió el fútbol en Medio Oriente y hay dudas sobre la Finalissima

En los mercados bursátiles, las bajas superaron el 2% en la mayoría de las plazas asiáticas, con la excepción de Shanghai, que avanzó 0,5% y la tendencia negativa se replicaba en Europa. Se esperaba un escenario similar para Wall Street y el resto del continente americano, incluida la plaza porteña. Los sectores más golpeados fueron el aéreo y el turístico, con caídas de hasta 10%, mientras que las acciones energéticas mostraron subas de hasta 7%.

image
La tensión en Medio Oriente golpea a los mercados

La tensión en Medio Oriente golpea a los mercados

El petróleo registró fuertes alzas ante el riesgo de interrupciones en el suministro.

El Brent, referencia en Europa, llegó a dispararse casi 14% en la apertura y este lunes subía cerca de 10%, acercándose a los US$80 por barril. El West Texas Intermediate (WTI) avanzaba 9% y cotizaba en torno a los US$73. El foco de la preocupación está puesto en el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula más del 20% del crudo mundial, cuya eventual interrupción podría llevar el barril hacia los US$100, según analistas internacionales.

El gas europeo también saltó más de 20% ante el temor de que se afecten las exportaciones de GNL desde el Golfo Pérsico. En paralelo, Arabia Saudita, Rusia y otros miembros de la OPEP+ anunciaron un incremento en sus cuotas de producción para abril, buscando amortiguar el impacto.

image
El gas europeo saltó más de 20%

El gas europeo saltó más de 20%

En este escenario de incertidumbre, el oro volvió a consolidarse como activo de refugio: subió casi 3% y superó los US$5400 la onza, acercándose nuevamente a máximos históricos. La plata avanzó 2% y el aluminio alcanzó su nivel más alto en más de un mes en la Bolsa de Metales de Londres. También las materias primas agrícolas operaron en alza, con el aceite de soja subiendo más de 2% y el maíz y el trigo con incrementos moderados.

La tensión geopolítica reaviva temores inflacionarios a nivel global y mantiene en vilo a los inversores, que ahora esperan la reacción de los mercados estadounidenses ante un conflicto que amenaza con escalar aún más.

El papa León XIV sobre la violencia en Medio Oriente: "Paren la espiral antes de un abismo irreparable"

Se suspendió el fútbol en Medio Oriente y hay dudas sobre la Finalissima

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner video
Política.

Quién es la "Chilindrina Troska" a la que aludió Milei en su discurso en el Congreso

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto

Transporte de media distancia en Jujuy (Foto ilustrativa)
Servicios.

Desde este lunes aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado
Anuncio.

Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza" en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel