Tensión en Medio Oriente: caen las bolsas, el petróleo se dispara y el oro supera los US$5400

La tensión en Medio Oriente: sube el crudo y las bolsas operan en rojo

La tensión en Medio Oriente volvió a sacudir a los mercados internacionales este lunes, luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán. El impacto fue inmediato: fuertes caídas en las bolsas de Asia y Europa, salto en los precios del petróleo y un nuevo avance del oro, que superó los US$5400 la onza.

En los mercados bursátiles, las bajas superaron el 2% en la mayoría de las plazas asiáticas, con la excepción de Shanghai, que avanzó 0,5% y la tendencia negativa se replicaba en Europa. Se esperaba un escenario similar para Wall Street y el resto del continente americano, incluida la plaza porteña. Los sectores más golpeados fueron el aéreo y el turístico, con caídas de hasta 10%, mientras que las acciones energéticas mostraron subas de hasta 7%.

image La tensión en Medio Oriente golpea a los mercados El petróleo registró fuertes alzas ante el riesgo de interrupciones en el suministro. El Brent, referencia en Europa, llegó a dispararse casi 14% en la apertura y este lunes subía cerca de 10%, acercándose a los US$80 por barril. El West Texas Intermediate (WTI) avanzaba 9% y cotizaba en torno a los US$73. El foco de la preocupación está puesto en el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula más del 20% del crudo mundial, cuya eventual interrupción podría llevar el barril hacia los US$100, según analistas internacionales.

El gas europeo también saltó más de 20% ante el temor de que se afecten las exportaciones de GNL desde el Golfo Pérsico. En paralelo, Arabia Saudita, Rusia y otros miembros de la OPEP+ anunciaron un incremento en sus cuotas de producción para abril, buscando amortiguar el impacto.

image El gas europeo saltó más de 20% En este escenario de incertidumbre, el oro volvió a consolidarse como activo de refugio: subió casi 3% y superó los US$5400 la onza, acercándose nuevamente a máximos históricos. La plata avanzó 2% y el aluminio alcanzó su nivel más alto en más de un mes en la Bolsa de Metales de Londres. También las materias primas agrícolas operaron en alza, con el aceite de soja subiendo más de 2% y el maíz y el trigo con incrementos moderados. La tensión geopolítica reaviva temores inflacionarios a nivel global y mantiene en vilo a los inversores, que ahora esperan la reacción de los mercados estadounidenses ante un conflicto que amenaza con escalar aún más.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.