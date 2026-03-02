Tensión en Medio Oriente: caen las bolsas, el petróleo se dispara y el oro supera los US$5400

En los mercados bursátiles, las bajas superaron el 2% en la mayoría de las plazas asiáticas, con la excepción de Shanghai, que avanzó 0,5% y la tendencia negativa se replicaba en Europa. Se esperaba un escenario similar para Wall Street y el resto del continente americano, incluida la plaza porteña. Los sectores más golpeados fueron el aéreo y el turístico, con caídas de hasta 10%, mientras que las acciones energéticas mostraron subas de hasta 7%.
El petróleo registró fuertes alzas ante el riesgo de interrupciones en el suministro.
El Brent, referencia en Europa, llegó a dispararse casi 14% en la apertura y este lunes subía cerca de 10%, acercándose a los US$80 por barril. El West Texas Intermediate (WTI) avanzaba 9% y cotizaba en torno a los US$73. El foco de la preocupación está puesto en el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula más del 20% del crudo mundial, cuya eventual interrupción podría llevar el barril hacia los US$100, según analistas internacionales.
El gas europeo también saltó más de 20% ante el temor de que se afecten las exportaciones de GNL desde el Golfo Pérsico. En paralelo, Arabia Saudita, Rusia y otros miembros de la OPEP+ anunciaron un incremento en sus cuotas de producción para abril, buscando amortiguar el impacto.
En este escenario de incertidumbre, el oro volvió a consolidarse como activo de refugio: subió casi 3% y superó los US$5400 la onza, acercándose nuevamente a máximos históricos. La plata avanzó 2% y el aluminio alcanzó su nivel más alto en más de un mes en la Bolsa de Metales de Londres. También las materias primas agrícolas operaron en alza, con el aceite de soja subiendo más de 2% y el maíz y el trigo con incrementos moderados.
La tensión geopolítica reaviva temores inflacionarios a nivel global y mantiene en vilo a los inversores, que ahora esperan la reacción de los mercados estadounidenses ante un conflicto que amenaza con escalar aún más.