Alerta por El Niño: hay un 83% de probabilidades de que alcance una intensidad histórica

El fenómeno climático de El Niño 2026-2027 sigue ganando fuerza y los últimos pronósticos internacionales anticipan que podría alcanzar una intensidad histórica antes de que termine el año. Según un informe publicado el 8 de octubre por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe un 83% de probabilidades de que supere el umbral de intensidad de los episodios anteriores registrados desde 1950.

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La cifra representa un aumento importante respecto de agosto, cuando la probabilidad era del 69%. En septiembre había subido al 75% y ahora alcanzó el 83%, según el análisis publicado por Meteored.

El calentamiento del océano Pacífico ecuatorial es una de las principales señales que siguen los especialistas. Durante septiembre, la temperatura del agua en una región clave para medir El Niño registró una anomalía de 2,1 °C por encima de lo normal.

Los modelos climáticos indican que el fenómeno continuará fortaleciéndose durante los próximos meses y que su mayor intensidad podría registrarse entre octubre y diciembre.

Alerta por El Niño: hay un 83% de probabilidades de que alcance una intensidad histórica

La NOAA también informó que en algunos sectores del Pacífico oriental las temperaturas superficiales del agua presentan anomalías superiores a los 4 °C.

Las proyecciones señalan que El Niño podría mantenerse fuerte o muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027, antes de comenzar a debilitarse gradualmente.

Qué puede pasar en Argentina con las lluvias

Alerta por El Niño: hay un 83% de probabilidades de que alcance una intensidad histórica

El avance de El Niño genera especial atención en Argentina porque suele modificar los patrones de precipitaciones durante la primavera y el verano.

Históricamente, los episodios intensos estuvieron asociados con una mayor probabilidad de lluvias superiores a lo normal en el Litoral y el nordeste argentino.Las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y sectores de Santa Fe aparecen entre las regiones donde el fenómeno puede tener mayor influencia.

También existe preocupación por la posibilidad de crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, aunque los especialistas aclaran que un fenómeno de gran intensidad no necesariamente provoca inundaciones extraordinarias.

¿Cómo puede afectar a Jujuy y al norte argentino?

En el noroeste argentino, los efectos de El Niño pueden variar considerablemente entre provincias e incluso entre distintas zonas de una misma provincia.

Para Jujuy, donde la temporada de lluvias se concentra principalmente durante los meses cálidos, será importante seguir los pronósticos estacionales y las alertas meteorológicas.

Sin embargo, no se puede afirmar que un El Niño histórico provocará necesariamente lluvias récord en Jujuy. La cantidad de precipitaciones dependerá también de otros factores atmosféricos y de las condiciones locales.

Cuándo comenzaría a debilitarse El Niño

Alerta por El Niño: hay un 83% de probabilidades de que alcance una intensidad histórica

Las últimas proyecciones indican que el fenómeno podría continuar durante los primeros meses de 2027.

Según los modelos analizados por la NOAA, la transición hacia condiciones neutrales podría producirse durante el otoño de 2027, aunque todavía existe incertidumbre sobre el momento exacto. El próximo informe del organismo está previsto para el 12 de noviembre y permitirá conocer si se mantiene la tendencia de fortalecimiento.

Mientras tanto, los especialistas recomiendan prestar atención a los pronósticos y reforzar las medidas de prevención en las regiones expuestas a lluvias intensas.

El dato central es que El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes en los registros modernos, pero eso no significa que sus efectos sobre las lluvias también vayan a ser históricos.