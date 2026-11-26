La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) quedó convertida en ley luego de que Diputados avalara las modificaciones realizadas por el Senado en septiembre. Cuáles son las claves para entenderla. Los detalles, en la nota.

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Con la aprobación de los cambios introducidos por el Senado en septiembre, la Cámara de Diputados sancionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) .

La ley establece nuevas atribuciones para la autoridad monetaria , restringe el financiamiento al Tesoro y modifica las condiciones para nombrar y desplazar a sus principales funcionarios.

Uno de los cambios centrales fue introducido durante el tratamiento en el Senado y motivó que la iniciativa volviera a la Cámara baja. La modificación establece que el titular del Banco Central y sus directores tendrán períodos de seis años en sus cargos y necesitarán el aval del Senado por mayoría absoluta.

La nueva ley deroga, a través de su artículo 17, el artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central, que regulaba los adelantos transitorios al Tesoro nacional.

En el esquema previo a 2012, esos fondos debían devolverse en un máximo de 12 meses y tenían un límite del 12% de la base monetaria, al que podía sumarse otro 10% de los recursos tributarios recaudados durante el año anterior.

La ley amplía las limitaciones a la asistencia financiera del Estado. En ese sentido, el BCRA tendrá prohibido conceder créditos al Gobierno nacional y a las administraciones provinciales, porteña y municipales. Tampoco podrá comprar deuda pública en el mercado primario ni anticipar recursos para afrontar compromisos de vencimiento.

Otro de los cambios es la eliminación del sistema de reservas de libre disponibilidad, que había sido establecido por la Ley de Convertibilidad en 1991. Desde el Gobierno señalaron que ese esquema habilitó el uso de reservas internacionales por parte del Tesoro y generó un stock de letras intransferibles en el balance del Banco Central que alcanzaba los USD 69.400 millones en abril de 2025.

La ley incorpora un régimen temporal para ordenar las cuentas del BCRA. Mientras el Gobierno nacional mantenga compromisos pendientes por adelantos transitorios o letras intransferibles, parte de las utilidades que genere el organismo deberá transferirse al Tesoro para cancelar esas deudas.

Otro de los cambios está contemplado en el artículo 38, que establece un piso de reservas para habilitar transferencias. La reserva general y las demás reservas de resultados deberán equivaler, como mínimo, a la mitad del capital del Banco Central.

Otro de los cambios apunta a garantizar mayores condiciones para la remoción de los funcionarios del BCRA. El Gobierno ya no podrá apartarlos por decisión unilateral: cualquier destitución deberá estar respaldada por motivos contemplados en la ley y contar con pruebas que acrediten los hechos.

Qué pasa con el manejo de las reservas

Otro de los puntos de la reforma autoriza al BCRA a operar con títulos públicos, monedas extranjeras y otros activos financieros para cumplir objetivos vinculados con la política monetaria, cambiaria, financiera y crediticia.

Otro de los cambios incorpora la inembargabilidad de los activos que integran las reservas internacionales del BCRA y precisa qué bienes externos podrán utilizarse con fines de inversión. La lista incluye el oro y otros instrumentos líquidos. Anteriormente, esta garantía estaba establecida en la Ley de Convertibilidad.

La normativa autoriza al BCRA a ofrecer esos activos como garantía en transacciones vinculadas con su actividad como autoridad monetaria. Por otra parte, algunos contratos financieros internacionales quedarán exceptuados de una limitación prevista en la legislación actual.