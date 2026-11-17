Reforma política: el oficialismo no consiguió las firmas y pasó la definición para mañana.

El oficialismo no consiguió reunir los respaldos necesarios para avanzar con el dictamen de la reforma política en el Senado y solicitó pasar a un cuarto intermedio hasta mañana. Los detalles, en la nota.

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La reforma política volvió a quedar en suspenso en el Senado luego de que el oficialismo no lograra reunir las firmas necesarias para emitir dictamen.

Tras varias horas de debate en la comisión de Asuntos Constitucionales, se acordó un cuarto intermedio hasta este miércoles al mediodía , con el objetivo de revisar las modificaciones al proyecto.

El proyecto contempla la eliminación de las PASO y el oficialismo buscará aprovechar la jornada de mañana para cerrar los cambios y conseguir las firmas que habiliten su tratamiento en el recinto.

El oficialismo enfrenta el desafío de reunir los apoyos necesarios dentro de una comisión de 19 integrantes. La Libertad Avanza cuenta con seis representantes y necesita conseguir otras cuatro firmas para avanzar con un dictamen propio, por lo que las miradas están puestas en los senadores dialoguistas y en los legisladores que mantienen vínculos con distintos gobernadores.

Entre los senadores que podrían inclinar la discusión aparecen Rodolfo Suárez, Eduardo Vischi, Alejandra Vigo y Beatriz Ávila, aunque sus posiciones y alineamientos políticos no son uniformes.

El escenario de negociaciones también incluye a legisladores cuyo respaldo todavía no está confirmado, como Carlos Espínola, Flavio Fama y Carolina Moisés.

El Gobierno tiene por delante horas decisivas para destrabar la reforma política. Si consigue las firmas necesarias, el proyecto quedará en condiciones de ser tratado en el recinto el jueves 26, dado que el miércoles 25 estará ocupado por el informe de gestión de Diego Santilli en el Senado.

Reforma electoral: el borrador del Gobierno incluyó la suspensión de las PASO

En busca de los votos para avanzar con la reforma política, la Casa Rosada aceptaría introducir cambios en el proyecto original. Entre las modificaciones previstas, el último borrador establece la suspensión de las PASO para 2027, pero mantiene vigente el sistema de primarias para los próximos años.

La reforma también alcanza otros aspectos del régimen electoral, como las reglas de afiliación a los partidos políticos, las condiciones para oficializar candidaturas y la regulación de la publicidad durante las campañas. Además, introduce cambios en los debates presidenciales y en la representación ante el Parlamento del Mercosur.

Entre los puntos centrales del documento también aparecen la habilitación de listas colectoras y la incorporación de un régimen de Ficha Limpia.

El primero permitiría que dos agrupaciones acompañen a una misma fórmula presidencial con listas legislativas propias, mientras que el segundo limitaría las postulaciones de personas condenadas por delitos dolosos.

En su artículo 12, la iniciativa propone suspender las elecciones primarias previstas en la ley 26.571 para los comicios de 2027.

La medida también alcanzaría todas las obligaciones relacionadas con su organización, aunque no implicaría su eliminación definitiva del sistema electoral.