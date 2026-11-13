León XIV vuelve a Chiclayo con un mensaje de inclusión y defensa de los más vulnerables

León XIV regresa a Chiclayo para ratificar su compromiso con una iglesia abierta y en defensa de los pobres.

El papa León XVI partirá esta mañana rumbo a Chiclayo para reafirmar los ejes de su labor pastoral , centrados en la protección y asistencia de los sectores más vulnerables . El despegue está previsto para antes de las 8 , desde la base aérea del Callao , donde se dispuso un operativo de seguridad especial.

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Antes de convertirse en pontífice, cuando todavía era conocido como Robert Prevost , León XIV desarrolló en Chiclayo una intensa actividad como misionero y obispo . Allí se destacó por su cercanía con la comunidad, su disposición para relacionarse con todos y su permanente iniciativa para impulsar proyectos . Ese compromiso con la realidad social y religiosa de la región resultó determinante en su posterior llegada a la conducción de la Iglesia Católica .

A lo largo de los diez años que permaneció en Chiclayo , recorrió tanto las calles de la ciudad como los caminos de las zonas serranas , lo que le permitió conocer de cerca las necesidades de sus habitantes. Durante su gestión, tuvo una participación activa en la lucha contra la trata de personas y consiguió impulsar la construcción de dos plantas de oxígeno en plena pandemia.

Esta concepción de la labor pastoral , estrechamente vinculada con la realidad y el bienestar de los creyentes, encuentra un antecedente en la figura del arzobispo Óscar Arnulfo Romero , quien fue asesinado en El Salvador por su compromiso con la defensa de los trabajadores rurales .

Durante su estadía, el pontífice oficiará una ceremonia religiosa en las Pampas de Pimentel y luego se trasladará de manera privada a la capilla San Óscar Arnulfo Romero, donde rendirá homenaje al religioso que desafió a los sectores del poder económico y fue asesinado en el Hospital de la Divina Providencia.

El recorrido de León XIV por Chiclayo está cargado de significado tanto en el plano íntimo como en el espiritual. A través de esta visita, el pontífice vuelve sobre sus años como obispo Robert Prevost y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a Santo Toribio de Mogrovejo, quien estuvo al frente del arzobispado de Lima y es considerado patrono de los obispos de América Latina.

Una jornada de homenajes a referentes de la Iglesia peruana

Como parte de las actividades previstas, hacia el atardecer el Papa participará de una celebración religiosa en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Durante ese encuentro, el Santo Padre evocará la figura del arzobispo, fallecido en 1606 mientras recorría localidades que permanecían relegadas y desatendidas por la Corona española durante el reinado de Felipe III.

El pontífice cerrará su jornada en Chiclayo con un encuentro religioso en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y una comida junto a los sacerdotes de la diócesis en el Colegio Santo Toribio.

León XIV considera importante compartir los conocimientos y las vivencias que acumuló durante su trayectoria como pastor de la Iglesia. Por esa razón, en cada una de las localidades que recorrió en Uruguay, Argentina y Perú, reservó un espacio para reunirse cara a cara con los distintos referentes de la comunidad católica.

La llegada a Chiclayo también representa para el Papa una oportunidad de reivindicar su propia historia y el camino que recorrió antes de convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia.

Durante su etapa al frente de esa diócesis, tres religiosas denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de los sacerdotes Ricardo Yesquén y Eleuterio Vásquez. Los hechos denunciados habrían ocurrido en 2004, cuando Prevost, actual pontífice, no se encontraba en Chiclayo.

Los testimonios de las tres hermanas salieron a la luz mientras Prevost todavía estaba al frente de la jurisdicción eclesiástica. Ante las acusaciones, el entonces obispo impulsó una investigación exhaustiva y remitió las actuaciones al Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

No obstante, en lo que fue señalado como un intento de perjudicar su imagen, medios peruanos difundieron versiones que lo acusaban de haber protegido a los sacerdotes Yesquén y Vásquez y ocultado los abusos que se les atribuían.

Las denuncias por abusos y la investigación en su etapa como obispo

De esta manera, el pontífice viajará a Chiclayo con el propósito de reafirmar que no tuvo responsabilidad en las acusaciones, surgidas a raíz de una investigación que comenzó antes de su llegada a América Latina.

En su recorrido por la ciudad, León XIV volverá a poner el foco en la protección de los sectores más vulnerables, defenderá la necesidad de garantizar una formación educativa de calidad para las nuevas generaciones, reclamará un modelo económico que contemple a toda la sociedad y dedicará un homenaje al papa Francisco.

El domingo, el Santo Padre emprenderá el regreso desde Chiclayo hacia Lima, donde pondrá punto final a su visita histórica por América Latina.