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12 de noviembre de 2026 - 20:06
Mundo.

El Papa León XIV pidió en Perú "verdad, justicia y reparación" por los abusos cometidos en la Iglesia

Durante un encuentro con obispos peruanos, el Papa León XIV reclamó reparar a las víctimas de abusos y reforzar las medidas de prevención dentro de la Iglesia.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Papa León XIV pidió en Perú verdad, justicia yreparación por los abusos cometidos en la Iglesia

El Papa León XIV pidió en Perú "verdad, justicia y reparación" por los abusos cometidos en la Iglesia

El Papa León XIV pidió este jueves 12 de noviembre en Perú que la Iglesia responda con justicia y reparación a los abusos cometidos por miembros del clero. El mensaje fue pronunciado durante una reunión con obispos peruanos en Lima.

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Durante su discurso, el Pontífice se refirió a los casos de violencia sexual y otras formas de abuso dentro de instituciones religiosas, una problemática que tuvo especial repercusión en Perú por las denuncias contra la organización Sodalicio de Vida Cristiana. Al abordar esta situación, León XIV habló de una "realidad que nos ha causado tanto dolor" y señaló la necesidad de responder a "los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial".

El Santo Padre pidió actuar "con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación" y reclamó "un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos".

El caso Sodalicio y las denuncias de abusos en Perú

Las palabras del Papa se producen en un país donde uno de los mayores escándalos de la Iglesia estuvo vinculado al Sodalicio de Vida Cristiana, una organización religiosa ultraconservadora integrada por laicos y sacerdotes. La agrupación fue disuelta por orden del Papa Francisco en 2025, después de investigaciones sobre denuncias de abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos.

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Según los antecedentes difundidos sobre el caso, integrantes de su cúpula estuvieron involucrados en abusos sexuales contra 19 menores y 10 adultos entre 1975 y 2002. En mayo de 2026, el Vaticano instaló en Lima un canal de escucha destinado a recibir testimonios de víctimas de diferentes formas de abuso y avanzar en mecanismos de reparación mediante bienes vinculados a la organización.

Las víctimas reclaman una reparación integral

Uno de los sobrevivientes que manifestó públicamente su reclamo fue Renzo Orbegozo, de 50 años, víctima de la agrupación. Orbegozo pidió una "compensación integral" para quienes sufrieron abusos y explicó que muchas personas necesitan asistencia para reconstruir sus vidas.

"Muchos necesitan apoyo psicológico médico, reinserción social, que se transforma al final del día en una ayuda económica", manifestó. Además, expresó su expectativa de que León XIV "llegue a culminar el proceso de reparación a las víctimas".

A principios de noviembre, la organización estadounidense Bishop Accountability presentó en Lima una lista de 77 religiosos "acusados públicamente de abusar sexualmente de menores" en Perú. Su codirectora, Anne Barrett Doyle, solicitó al Pontífice un decreto de "tolerancia cero" para que los responsables de estos delitos "sean retirados permanentemente de la Iglesia".

León XIV podría reunirse con víctimas de abusos en Perú

El Papa tiene previsto mantener un encuentro con sobrevivientes de abusos durante su estadía en Perú, aunque todavía no se confirmaron públicamente los participantes ni los detalles de la reunión. Durante su reciente paso por Argentina, el Pontífice ya había mantenido una reunión con cinco víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero.

Antes de su encuentro con los obispos, León XIV visitó la iglesia de las Nazarenas, en el centro de Lima, donde rezó frente a la imagen del Señor de los Milagros, saludó a los fieles y bendijo a personas en sillas de ruedas. En ese contexto, Irma Grimaldo, una mujer de 71 años que asistió acompañada por su hija, también reclamó medidas contra los abusos: "Se deben investigar los casos de abusos (...). Todo eso debe frenarse, se debe cortar de raíz".

El vínculo del Papa León XIV con Perú

La visita tiene un significado particular para León XIV, quien vivió cerca de dos décadas en Perú y fue obispo de Chiclayo, en el norte del país, entre 2015 y 2023. Durante esa etapa, Robert Prevost mantuvo contacto con comunidades locales y acompañó distintas problemáticas sociales. Según recordó Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, su gestión permitió abrir espacios para escuchar a víctimas de abusos.

Con su mensaje ante los obispos, León XIV volvió a colocar la reparación, la protección de las víctimas y la prevención de nuevos delitos entre las responsabilidades de la Iglesia, en un país donde los sobrevivientes continúan reclamando respuestas.

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