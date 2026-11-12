El Obispo de Jujuy aseguró que la visita del Papa León XIV superó todas las expectativas

Momento en el que el Obispo de Jujuy le entrega la invitación formal al papa León XIV

La visita del Papa León XIV a Argentina dejó imágenes de multitudes, encuentros con jóvenes, celebraciones religiosas y muestras de cariño que todavía emocionan a los fieles . Monseñor César Daniel Fernández, Obispo de Jujuy , acompañó al Santo Padre durante su recorrido por el país y compartió un balance de lo vivido en una entrevista exclusiva con Canal 4.

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“Estamos muy felices de superar todas las expectativas que teníamos”, expresó el Obispo, quien destacó especialmente la respuesta de los argentinos y el significado que tuvo la presencia del pontífice en un contexto de dificultades cotidianas.

“Como pueblo también esto manifiesta lo que necesitábamos, una brisa suave, un aliento para seguir caminando entre tantas dificultades que a veces vivimos a diario”, reflexionó Fernández.

“Estamos muy felices de superar todas las expectativas que teníamos” “Estamos muy felices de superar todas las expectativas que teníamos”

Una visita que emocionó y unió a los argentinos

El Obispo de Jujuy recordó los distintos momentos que compartió durante el paso de León XIV por Argentina y destacó las muestras de afecto que recibió en cada lugar. “Todo lo que ha sido el paso del Papa, todo lo que hemos visto, compartido con él, con la gente, los actos, la gente que estaba al costado de las rutas, el paso del papamóvil, todo es una escena realmente muy emocionante”, aseguró.

También valoró la cobertura de los medios de comunicación, que permitió que millones de personas acompañaran las actividades aunque no pudieran estar presentes. “Los medios de comunicación, gracias a Dios, han hecho una muy buena cobertura. Esto permitió a todo el país sintonizar y estar conectados con el momento, aunque no pudieran estar presentes”, señaló.

Al ser consultado sobre la sensación de unidad que dejó la visita, Fernández consideró que la presencia del Papa permitió recuperar valores que trascienden las creencias religiosas.

“Son las cosas que nos unen. Las camisetas argentinas, el fútbol, en este caso la fe”, “Son las cosas que nos unen. Las camisetas argentinas, el fútbol, en este caso la fe”,

Sin embargo, explicó que esa conexión también alcanzó a quienes no necesariamente comparten la misma religión.

“Hay gente que es más creyente, que tiene otra profesión religiosa, pero sintoniza desde su buena voluntad, los valores” “Hay gente que es más creyente, que tiene otra profesión religiosa, pero sintoniza desde su buena voluntad, los valores”

En ese sentido, destacó las enseñanzas de León XIV sobre la importancia de llevar la fe a las acciones cotidianas. “La fe es hecha para vivir en la vida cotidiana, como la unión, la solidaridad, la preocupación por los demás, la atención a los necesitados”, sostuvo.

Y agregó: “Son valores evidentemente tan humanos que tocan en las fibras del corazón de toda persona que es sensible”.

“Estamos muy felices de superar todas las expectativas que teníamos”

El Obispo de Jujuy reveló cómo fue la invitación al Papa en Roma

Uno de los momentos más especiales de la entrevista llegó cuando Monseñor César Fernández fue consultado sobre cuánto del legado del Papa Francisco estuvo presente durante la visita de León XIV a Argentina: “Un 50% por lo menos”, respondió, al reconocer el vínculo que une a ambos pontífices con el pueblo argentino.

Fernández recordó además que fue él quien tuvo la oportunidad de entregarle personalmente a León XIV la invitación formal de los obispos argentinos para visitar el país.

“Recuerdo cuando me tocó hacerle la invitación, que estaba en Roma, me pidieron los obispos que le entregara la invitación para visitar Argentina” “Recuerdo cuando me tocó hacerle la invitación, que estaba en Roma, me pidieron los obispos que le entregara la invitación para visitar Argentina”

El Obispo explicó que el Gobierno nacional ya había realizado una invitación semanas antes, pero que los representantes de la Iglesia argentina también querían transmitirle ese deseo: “La invitación formal, porque ya lo había invitado el Gobierno nacional hace algunas semanas”, precisó.

Según recordó, el Papa no dudó al responder: “Su respuesta fue contundente: ‘Espero ir y pronto’”, reveló Fernández.

Para el Obispo, aquella respuesta anticipó el vínculo de cercanía que León XIV terminaría expresando durante su visita.

Finalmente, recordó las palabras de despedida que el Santo Padre dedicó a los argentinos, cuando aseguró que el país podía sentirse orgulloso de tener dos Papas: “Argentina tiene dos Papas, uno por nacimiento y el otro por adopción”, recordó.

Fernández interpretó esa expresión como una muestra del cariño que León XIV desarrolló hacia Argentina.

“Él ya se sentía como incluido” “Él ya se sentía como incluido”

La entrevista dejó así un balance marcado por la emoción, la unidad y la esperanza. Para el Obispo de Jujuy, la visita de León XIV no solamente superó las expectativas, sino que también permitió a los argentinos reencontrarse con valores compartidos y recibir ese aliento que, según sus propias palabras, necesitaban para seguir caminando.