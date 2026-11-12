El fotógrafo oficial de la visita del papa León XIV: "Una emoción que casi me largo a llorar"

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó imágenes de multitudes, celebraciones religiosas y encuentros con miles de fieles. Detrás de muchas de esas fotografías estuvo Federico Peretti, quien fue convocado como fotógrafo oficial desde Argentina para acompañar al Pontífice durante su recorrido por el país.

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En una entrevista con Canal 4 , Peretti relató cómo fueron las extensas jornadas de trabajo, el acceso privilegiado que tuvo durante las actividades y los momentos que lo emocionaron mientras registraba una visita que reunió a millones de personas.

Peretti explicó que su vínculo laboral con la Conferencia Episcopal Argentina le permitió formar parte del equipo encargado de registrar las actividades del Santo Padre. "Yo trabajo hace tiempo con la Conferencia Episcopal y me avisaron que iba a ser el fotógrafo oficial desde el lado de Argentina" , contó. Además, aclaró que el Vaticano cuenta con su propio fotógrafo, que acompaña permanentemente al Papa.

Las jornadas comenzaban alrededor de las 5 o 6 de la mañana y terminaban cerca de las 8 o 9 de la noche . Durante ese tiempo debía trasladarse entre distintas actividades, registrar imágenes y enviarlas a los medios y organismos correspondientes. "Fueron jornadas súper largas, a dos cámaras . Estás todo el tiempo con todo colgado, todo armado, sacando y sacando", recordó.

Aunque conocía de antemano cómo sería el operativo, reconoció que vivirlo fue muy diferente. "Sabíamos que íbamos a ir escoltados, que íbamos a ir rápido con las policías, pero una cosa es estar ahí arriba. Es como que parece una película", describió.

El momento en Córdoba que casi lo hizo llorar

Uno de los recuerdos más importantes para el fotógrafo ocurrió durante una celebración religiosa en Córdoba, cuando observó a una religiosa recibir la comunión. "Justo había unas hermanas, unas monjas que estaban comulgando. Había como un halo de calor y una monjita que comulgó estaba tan contenta que me dio una emoción que casi me largo a llorar", relató.

Peretti explicó que lo que más lo conmovió no fue solamente la ceremonia, sino el clima que se vivía entre las personas. "Es muy lindo estar en un lugar donde toda la gente estaba contenta, como en paz", sostuvo. En ese sentido, destacó que durante los encuentros predominaba una alegría que contrastaba con las tensiones habituales de la vida cotidiana. "Por lo menos en Buenos Aires, donde estoy yo, la gente está siempre enojada. Entonces ver a todos contentos me emocionó. Ojalá nos dure un poco más", reflexionó.

Las multitudes y el silencio cuando aparecía el Papa

A lo largo del recorrido, Peretti también pudo observar el esfuerzo de miles de fieles que viajaron y esperaron durante horas para ver al Pontífice. Mientras él llegaba con anticipación por su trabajo, muchas personas debían caminar varios kilómetros o permanecer desde el día anterior en los lugares donde se realizarían las celebraciones.

Federico Peretti acompañó al Papa León XIV durante su visita a Argentina

"En Córdoba había gente que tenía que caminar como cinco kilómetros para llegar al altar. Ni hablar en Luján, donde había personas que fueron el día anterior", recordó. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la reacción del público cuando se anunciaba la llegada del Papa.

"Estaban todos con esa alegría, pero cuando decían por los micrófonos que el Papa se había subido al papamóvil, se hacía como un silencio", contó. Para el fotógrafo, esa expectativa reflejaba la conexión que generaba León XIV incluso entre quienes solamente podían observarlo a través de las pantallas. "Se sentía esa presencia, que es lo que traté de buscar un poco en las fotos al estar tan cerca", explicó.

"Creo que el Papa se fue dejando ganar por la emoción"

Peretti también compartió su percepción sobre cómo cambió la actitud del Pontífice a medida que avanzaron las actividades en Argentina. Según relató, al comienzo León XIV mantuvo un perfil más formal, con discursos centrados en cuestiones sociales y económicas, como el mensaje sobre la necesidad de poner la economía al servicio de las personas.

Federico Peretti acompañó al Papa León XIV durante su visita a Argentina

Sin embargo, consideró que el contacto con los fieles fue generando una transformación. "Creo que fue ganando la emoción en la gente, pero sobre todo en él", señaló. En ese sentido, recordó una de las frases que más repercusión tuvo durante la visita: "Argentina ahora tiene dos Papas, a Francisco y a mí por adopción".

"Creo que él se fue dejando ganar por esa emoción, que al principio contenía por su investidura, pero después se relajó y empezó a disfrutar de ese amor de tanta gente que salió", expresó. Finalmente, Peretti destacó que la experiencia le permitió registrar no solamente al Papa, sino también las expresiones de alegría de quienes participaron de los encuentros.