La Cámara de Diputados debate este jueves el proyecto de Presupuesto 2027, cuya aprobación busca el Gobierno nacional como una señal de previsibilidad económica. La jornada legislativa también incluye el tratamiento de otras iniciativas vinculadas con la política monetaria, comercial y productiva.
El oficialismo mantiene negociaciones con los bloques provinciales y dialoguistas para garantizar el acompañamiento a los proyectos incluidos en el temario.
Presupuesto 2027: las principales proyecciones económicas
El proyecto contempla un crecimiento económico del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027. Además, mantiene el superávit fiscal como uno de los principales ejes de la política económica.
Entre los puntos más sensibles del debate se encuentran:
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Financiamiento de la discapacidad, para el cual se incorporaron partidas tras distintas negociaciones.
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Presupuesto universitario, que continúa generando cuestionamientos por considerarse insuficiente.
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Sostenimiento del superávit fiscal.
Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
Con 141 votos afirmativos, ninguno negativo y 99 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Tras la votación, el presidente Javier Milei celebró la decisión y sostuvo: “Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”.
Aprobaron la incorporación de las cooperativas a la Ley PyMEs
Con 246 votos a favor y ninguno en contra, Diputados aprobó la modificación del artículo 2 de la Ley 24.467, conocida como Ley PyMEs.
La iniciativa establece la incorporación expresa de las cooperativas dentro de esta categoría, siempre que cumplan con los parámetros objetivos establecidos por la normativa.
La Ley Malvinas quedó postergada para diciembre
El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, quedó postergado para las sesiones extraordinarias de diciembre.
En tanto, el temario de la jornada contempla el debate de los acuerdos comerciales del Mercosur, la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y otras iniciativas legislativas.
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