El SMN retiró la alerta por tormentas en Jujuy. Este miércoles seguirá la inestabilidad, pero con temperaturas frescas y una máxima de 20°C.

El tiempo en Jujuy presenta un cambio importante este miércoles 25 de noviembre. Después de las lluvias y tormentas que afectaron a distintos sectores de la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya no mantiene una alerta por tormentas para Jujuy en su actualización de esta mañana. Además, se espera una jornada con temperaturas agradables, cielo mayormente cubierto y una máxima de apenas 20°C en San Salvador de Jujuy.

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La ausencia de alerta representa una mejora respecto de las condiciones previstas para la noche del martes y la madrugada del miércoles. Sin embargo, no significa que las precipitaciones hayan terminado. Según el pronóstico oficial, todavía podrían registrarse tormentas y chaparrones aislados durante diferentes momentos del día.

Para la capital jujeña se anuncia una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 20°C, valores que permitirán disfrutar de un ambiente mucho más fresco después de las jornadas calurosas.

El mapa del Sistema de Alerta Temprana del SMN, actualizado a las 7.06 de este miércoles, muestra que Jujuy ya no se encuentra entre las provincias con advertencia meteorológica por tormentas.

Durante el martes 24 y la madrugada del miércoles, distintos sectores habían estado alcanzados por una alerta amarilla debido a la posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo.

Ahora, el pronóstico mantiene condiciones inestables, pero sin una alerta vigente para la provincia.

En San Salvador de Jujuy, el SMN anticipa:

Mañana: tormentas, con una probabilidad de precipitaciones del 10% al 40%.

Tarde: tormentas aisladas, con una probabilidad del 10% al 40%.

Noche: tormentas aisladas, con una probabilidad del 10% al 40%.

Temperatura mínima: 14°C.

Temperatura máxima: 20°C.

Esto significa que todavía podrían producirse precipitaciones durante la jornada, aunque no necesariamente de manera continua ni con la misma intensidad en todos los barrios.

Es importante recordar que una tormenta puede registrarse incluso cuando no existe una alerta meteorológica. Por eso, quienes tengan actividades al aire libre deberán seguir atentos a las condiciones del cielo.

Pronóstico extendido en Jujuy: cuándo vuelve el calor

El descenso de temperatura será uno de los principales protagonistas de este miércoles, aunque el alivio podría comenzar a disminuir hacia el fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN para San Salvador de Jujuy, las temperaturas previstas son:

Miércoles 25: mínima de 14°C y máxima de 20°C.

Jueves 26: mínima de 15°C y máxima de 22°C.

Viernes 27: mínima de 15°C y máxima de 26°C.

Sábado 28: mínima de 16°C y máxima de 25°C.

Domingo 29: mínima de 17°C y máxima de 28°C.

Lunes 30: mínima de 18°C y máxima de 25°C.

Martes 1 de diciembre: mínima de 17°C y máxima de 29°C.

El jueves continuará el ambiente fresco, con una máxima de 22°C, mientras que el viernes comenzará una recuperación de las temperaturas. Para el domingo se esperan hasta 28°C y el inicio de diciembre podría llegar con una máxima cercana a los 29°C. De esta manera, Jujuy tendrá una pausa en el calor durante la mitad de la semana, con temperaturas más moderadas y posibilidades de lluvias aisladas.

Aunque la alerta por tormentas ya no aparece vigente en la actualización de esta mañana, las condiciones pueden modificarse. Se recomienda consultar periódicamente el sitio oficial del SMN ante cualquier cambio en el pronóstico.