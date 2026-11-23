La lluvia llegó a Jujuy durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre y trajo un respiro después de varios días de calor. El feriado nacional comenzó con precipitaciones, cielo cubierto y un ambiente más agradable en San Salvador de Jujuy. Pero el cambio de tiempo no termina aquí: el pronóstico anticipa un descenso importante de las temperaturas durante los próximos días, con máximas que podrían ubicarse cerca de los 20°C.

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Jujuy. El tiempo en Jujuy: anticipan lluvias, tormentas y un descenso térmico para el fin de semana largo

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes comenzó con chaparrones durante la mañana y se espera que continúe mayormente nublado durante la tarde y la noche. En su actualización de las 6.26, el organismo informó una temperatura de 24,4°C, humedad del 67% y viento del sudeste a 4 kilómetros por hora en la estación de referencia de la Universidad Nacional de Jujuy.

La máxima prevista para la jornada es de 28°C, mientras que la mínima se ubica en 19°C. Aunque todavía podrían registrarse momentos cálidos, el descenso térmico más pronunciado se espera a mitad de semana.

El pronóstico extendido del SMN muestra que las temperaturas comenzarán a descender desde el miércoles 25 de noviembre, cuando la máxima prevista será de apenas 20°C.

Esto representa una diferencia de ocho grados respecto de los 28°C anunciados para este lunes y martes.

Así evolucionarán las temperaturas en San Salvador de Jujuy, según el pronóstico oficial:

Lunes 23 de noviembre: mínima de 19°C y máxima de 28°C. Chaparrones durante la mañana y cielo mayormente nublado después.

Martes 24 de noviembre: mínima de 19°C y máxima de 28°C.

Miércoles 25 de noviembre: mínima de 14°C y máxima de 20°C.

Jueves 26 de noviembre: mínima de 15°C y máxima de 22°C.

Viernes 27 de noviembre: mínima de 14°C y máxima de 25°C.

Sábado 28 de noviembre: mínima de 18°C y máxima de 30°C.

Domingo 29 de noviembre: mínima de 18°C y máxima de 30°C.

El miércoles aparece como la jornada más fresca de la semana, tanto por la temperatura máxima como por el descenso de las mínimas. El alivio se extendería hasta el jueves, mientras que el viernes los valores comenzarían a recuperarse gradualmente.

Para el próximo fin de semana, en cambio, el SMN anticipa un nuevo aumento de las temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 30°C.

Hasta cuándo seguirán las lluvias en Jujuy

Para este lunes 23, el sitio meteorológico anticipa lluvias y cielo cubierto, con una temperatura máxima cercana a los 27°C.

El martes 24 podría ser otra jornada marcada por las precipitaciones, con posibilidad de chubascos y tormentas, mientras que la temperatura máxima rondaría los 24°C según ese modelo.

El miércoles 25 continuarían las condiciones inestables, con lluvias débiles y temperaturas cercanas a los 22°C.

Para el jueves 26 y viernes 27, se contempla nuevas precipitaciones, aunque con variaciones en su intensidad.

De esta manera, el período de inestabilidad podría extenderse al menos hasta el viernes, sin que eso signifique que lloverá de manera permanente durante todos los días.

Hacia el sábado y domingo podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas, pero las temperaturas comenzarían a subir nuevamente.

Para quienes deban circular por rutas, realizar actividades al aire libre o planificar viajes durante la semana, se recomienda consultar las actualizaciones meteorológicas, especialmente ante la posibilidad de tormentas y precipitaciones de intensidad variable.