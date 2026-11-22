Sorteo de ingreso a primer año en Jujuy (imagen creada con IA)

El ingreso a primer año 2027 en Jujuy entra en una etapa decisiva tras la publicación del listado de establecimientos con y sin sobredemanda correspondiente a la segunda instancia de preinscripción. Ahora, las familias deberán esperar la asignación de vacantes, cuyos resultados se conocerán el próximo jueves 26 de noviembre.

Jujuy. Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: publicaron cuáles son las escuelas con y sin sobredemanda

Jujuy. Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: hoy vence la segunda etapa de preinscripción

El Ministerio de Educación de Jujuy estableció un cronograma que contempla nuevas fechas de asignación, confirmación e inscripción definitiva, además de una tercera oportunidad para aquellos estudiantes que todavía no consiguieron un banco.

Viernes 27, lunes 30 de noviembre y martes 1 de diciembre: confirmación del banco e inscripción definitiva con presentación de la documentación requerida.

Jueves 26 de noviembre: publicación de los resultados de la asignación de vacantes por establecimiento educativo.

Martes 24 de noviembre: asignación de un “momento” mediante INPROJUY para las instituciones con sobredemanda.

Los estudiantes que no consigan una vacante tendrán una nueva oportunidad en diciembre y podrán seleccionar hasta dos establecimientos educativos.

Del 3 al 6 de diciembre: tercera instancia de preinscripción.

Miércoles 9 de diciembre: publicación de los establecimientos con sobredemanda.

Jueves 10 de diciembre: asignación del “momento” mediante INPROJUY.

Sábado 12 de diciembre: publicación de las vacantes asignadas.

Lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de diciembre: confirmación e inscripción definitiva.

REUBICACIÓN DE ESTUDIANTES

Para quienes no hayan conseguido un banco durante las tres instancias, se habilitará un período de reubicación del 22 de febrero al 31 de marzo de 2027.

Cómo consultar los resultados y qué documentación presentar

Las familias podrán consultar los resultados a través de la plataforma oficial www.ingreso2027.jujuy.edu.ar y de la página del Ministerio de Educación de Jujuy.

Una vez asignada la vacante, deberán acercarse personalmente al establecimiento educativo correspondiente para completar la inscripción definitiva.

La documentación requerida

Constancia de alumno regular de séptimo grado con código alfanumérico.

Partida o certificado de nacimiento, original y copia.

Ficha de salud AFU, original y copia. Su presentación no es excluyente.

Fotocopia del DNI del estudiante.

Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor.

Certificado Único de Discapacidad o Proyecto Pedagógico Individual, si corresponde.

Constancia de abanderado, cuando corresponda.

Documentación que acredite el vínculo entre hermanos, en caso de corresponder.

Es importante recordar que la preinscripción y la asignación de una vacante no garantizan por sí solas la inscripción definitiva.

Si las familias no presentan la documentación dentro de los plazos establecidos, perderán el banco asignado, sin posibilidad de reclamar esa vacante.