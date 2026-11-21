El Ministerio de Educación de Jujuy dio a conocer los listados de escuelas secundarias con y sin sobredemanda para el ingreso a primer año del ciclo lectivo 2027 en Jujuy.
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El Ministerio de Educación publicó los listados oficiales para el ingreso a primer año. Hay 24 establecimientos con sobredemanda y 85 sin sobredemanda. Conocé las próximas fechas de inscripción.
El Ministerio de Educación de Jujuy dio a conocer los listados de escuelas secundarias con y sin sobredemanda para el ingreso a primer año del ciclo lectivo 2027 en Jujuy.
La publicación se realizó tras finalizar la segunda etapa de preinscripción, el pasado 19 de noviembre. Según los datos oficiales, 24 instituciones registraron más aspirantes que vacantes disponibles, mientras que otras 85 no presentan sobredemanda.
Las familias pueden verificar la situación de cada establecimiento a través de la página oficial del Ministerio de Educación:
https://educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2027/
Consultá los listados
Desde el Ministerio de Educación recomiendan consultar los listados y respetar las fechas establecidas para completar la inscripción al ciclo lectivo 2027.
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