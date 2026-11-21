Ingreso a primer año 2027 en Jujuy

El Ministerio de Educación de Jujuy dio a conocer los listados de escuelas secundarias con y sin sobredemanda para el ingreso a primer año del ciclo lectivo 2027 en Jujuy.

La publicación se realizó tras finalizar la segunda etapa de preinscripción, el pasado 19 de noviembre. Según los datos oficiales, 24 instituciones registraron más aspirantes que vacantes disponibles, mientras que otras 85 no presentan sobredemanda.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: cuándo comienza la segunda preinscripción Dónde consultar los listados de escuelas Las familias pueden verificar la situación de cada establecimiento a través de la página oficial del Ministerio de Educación:

https://educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2027/

Consultá los listados Escuelas con sobredemanda

Escuelas sin sobredemanda

Cuándo será la asignación de vacantes El proceso de ingreso a primer año continuará con el siguiente cronograma: 24 de noviembre: asignación de un momento para las instituciones con sobredemanda, a través de INPROJUY.

26 de noviembre: publicación de la asignación de vacantes por institución educativa.

27 y 30 de noviembre y 1 de diciembre: confirmación e inscripción definitiva, con presentación de la documentación requerida. Desde el Ministerio de Educación recomiendan consultar los listados y respetar las fechas establecidas para completar la inscripción al ciclo lectivo 2027.

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