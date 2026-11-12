Último día para confirmar las vacantes de ingreso a primer año 2027 en Jujuy

Este jueves 12 de noviembre vence el plazo para confirmar las vacantes asignadas para el ingreso a primer año del nivel secundario en Jujuy, correspondiente al ciclo lectivo 2027. Las familias que obtuvieron un banco en la primera instancia deben presentarse en la escuela asignada con la documentación requerida para completar la inscripción definitiva.

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Jujuy. Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: desde hoy y hasta el 12 de noviembre se realiza la confirmación de la vacante

El Ministerio de Educación de Jujuy recordó que este trámite es obligatorio y presencial . Aquellos estudiantes que no confirmen su inscripción dentro del período establecido perderán la vacante obtenida, que podrá ser asignada a otros aspirantes en las siguientes etapas.

La documentación debe entregarse en el establecimiento asignado. La confirmación no se realiza mediante el sistema de preinscripción online.

Partida de nacimiento de hermanos o declaración jurada de filiación , cuando corresponda acreditar ese vínculo.

Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Proyecto Pedagógico Individual, si corresponde, con original y copia.

Ficha médica del Programa de Salud Escolar, que no es excluyente.

Partida o certificado de nacimiento del estudiante, original y copia.

Constancia alfanumérica de alumno regular de séptimo grado, utilizada durante la preinscripción.

Para los estudiantes que no consiguieron una vacante durante la primera instancia, el Ministerio de Educación estableció una segunda etapa de preinscripción . El nuevo período comenzará el martes 17 de noviembre y finalizará el jueves 19 . En esta oportunidad, las familias podrán seleccionar hasta dos establecimientos educativos, indicando uno como primera preferencia y otro como alternativa.

Cronograma

12 de noviembre: último día para confirmar presencialmente las vacantes de la primera instancia.

17 al 19 de noviembre: segunda preinscripción online.

21 de noviembre: publicación de los establecimientos con sobredemanda.

24 de noviembre: determinación de los momentos de asignación mediante INPROJUY.

26 de noviembre: publicación de los resultados de la segunda asignación.

27 y 30 de noviembre y 1 de diciembre: confirmación presencial de las nuevas vacantes.

La inscripción online se realizará a través de la plataforma oficial del Gobierno provincial: www.ingreso2027.jujuy.edu.ar.

Qué pasa si un estudiante tampoco consigue vacante en noviembre

El proceso de ingreso a primer año contempla una tercera instancia durante diciembre para los estudiantes que no logren acceder a un banco en las etapas anteriores. Según el cronograma publicado, esta nueva preinscripción está prevista para el 3 y 6 de diciembre. Las familias podrán volver a elegir hasta dos establecimientos. La publicación de las asignaciones está prevista para el 12 de diciembre y la inscripción definitiva se realizará del 14 al 16 del mismo mes.

Para quienes no consigan una vacante en ninguna de estas instancias, el Ministerio de Educación contempla un período de reubicación entre el 22 de febrero y el 31 de marzo de 2027.