El Niño en San Salvador de Jujuy: "Emergencias habrá, el desafío es mitigarlas", dijo Gastón Millón

Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA).

En el marco de la reunión de Concejo en Comisión presidida por el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón, los concejales recibieron la visita de Mirian Palacios, titular de la Dirección de Emergencia Social para hablar, entre otros puntos, de los posibles efectos de El Niño en la capital jujeña.

Sobre los resultados del encuentro, Gastón Millón dijo que "invitamos a Miriam Palacios para entender cuál es el funcionamiento actual del Comité de Emergencia Municipal y la dirección que está a su cargo”, dijo Millón y agregó que “ella hace muchos años que está al frente de las emergencias y se lograron muchos avances, pero sobre todo explicando cómo se piensa trabajar en este fenómeno climático que es El Niño”.

“Debe quedar claro, emergencias habrá, el desafío es mitigarlas”, afirmó el presidente del Concejo Deliberante y sostuvo que lo importante es “capacitar a la gente, estar preparados para todos aquellos que sufran una situación de riesgo”.

“Vamos a seguir teniendo reuniones con distintos actores del municipio, a los fines de entender el funcionamiento y cómo se pretende enfrentar este riesgo”, añadió Gastón Millón.

“Estamos trabajando por El Niño” Miriam Palacios sostuvo que “hace 10 años tenemos la coordinación de COE municipal, que hoy en día es Dirección de Emergencia. Nos encargamos de la prevención, concientización y asistencia a las familias en caso de contingencias que pudieran suceder”. “Nosotros estamos trabajando ya por el fenómeno del Niño, de hecho, el viento norte que azotó Jujuy en mayo formó parte de las consecuencias que trae este fenómeno climático y es por eso que estamos preparados para lo que vendrá”, agregó la funcionaria.

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