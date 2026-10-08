jueves 08 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de octubre de 2026 - 16:36
Jujuy.

El Niño en San Salvador de Jujuy: "Emergencias habrá, el desafío es mitigarlas", dijo Gastón Millón

Ante la llegada del fenómeno meteorológico El Niño, concejales de Capital recibieron la visita de la titular de Emergencia Social del Municipio.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA).

Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA).

En el marco de la reunión de Concejo en Comisión presidida por el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón, los concejales recibieron la visita de Mirian Palacios, titular de la Dirección de Emergencia Social para hablar, entre otros puntos, de los posibles efectos de El Niño en la capital jujeña.

Lee además
el nino 2026-27: que efectos podria tener en jujuy y el noa
Jujuy.

El Niño 2026-27: qué efectos podría tener en Jujuy y el NOA
Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA).
Clima.

El Niño en Jujuy: Como proteger la casa ante la posibilidad de lluvias y tormentas intensas

Sobre los resultados del encuentro, Gastón Millón dijo que "invitamos a Miriam Palacios para entender cuál es el funcionamiento actual del Comité de Emergencia Municipal y la dirección que está a su cargo”, dijo Millón y agregó que “ella hace muchos años que está al frente de las emergencias y se lograron muchos avances, pero sobre todo explicando cómo se piensa trabajar en este fenómeno climático que es El Niño”.

“Debe quedar claro, emergencias habrá, el desafío es mitigarlas”, afirmó el presidente del Concejo Deliberante y sostuvo que lo importante es “capacitar a la gente, estar preparados para todos aquellos que sufran una situación de riesgo”.

Vamos a seguir teniendo reuniones con distintos actores del municipio, a los fines de entender el funcionamiento y cómo se pretende enfrentar este riesgo”, añadió Gastón Millón.

“Estamos trabajando por El Niño”

Miriam Palacios sostuvo que “hace 10 años tenemos la coordinación de COE municipal, que hoy en día es Dirección de Emergencia. Nos encargamos de la prevención, concientización y asistencia a las familias en caso de contingencias que pudieran suceder”.

Nosotros estamos trabajando ya por el fenómeno del Niño, de hecho, el viento norte que azotó Jujuy en mayo formó parte de las consecuencias que trae este fenómeno climático y es por eso que estamos preparados para lo que vendrá”, agregó la funcionaria.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Niño 2026-27: qué efectos podría tener en Jujuy y el NOA

El Niño en Jujuy: Como proteger la casa ante la posibilidad de lluvias y tormentas intensas

El Niño alcanzará su máxima intensidad en diciembre: qué se espera para Jujuy

El Niño alterará el clima en Jujuy: qué significa y cuánto puede durar

Dos estudiantes jujeños fueron seleccionados para una beca internacional en ingeniería de software

Lo que se lee ahora
Lluvia en Jujuy 
Jujuy.

Se vienen más de cinco días de lluvias en Jujuy: cuándo llegan

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Lluvia en Jujuy 
Jujuy.

Se vienen más de cinco días de lluvias en Jujuy: cuándo llegan

Cinco días sin clases en las secundarias de Jujuy: cuáles son los motivos
Jujuy.

Cinco días sin clases en las secundarias de Jujuy: cuáles son los motivos

Viento zonda en Jujuy 
SMN.

Rige alerta amarilla por viento zonda en Jujuy: zonas afectadas

Ingreso a primer año 2027: finaliza la inscripción para estudiantes de Escuelas Normales
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: finaliza la inscripción para estudiantes de Escuelas Normales

Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello
País.

Ley de financiamiento Universitario: el Gobierno denunciará a los estudiantes por la toma

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel