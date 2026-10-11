Una crecida repentina en Nepal arrasó unas 40 casas y dejó al menos cinco desaparecidos

Una repentina crecida del río Budhi Gandaki provocó graves daños en el centro de Nepal , donde entre 35 y 40 viviendas fueron arrastradas por el agua y al menos cinco personas permanecían desaparecidas, según informaron las autoridades este domingo 11 de octubre.

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El fenómeno afectó principalmente a localidades del distrito de Gorkha, entre ellas Jagat Bagar, Salleri y Ghattikhola. Además de las casas destruidas, se reportaron daños en varios puentes y en las instalaciones de un proyecto hidroeléctrico .

De acuerdo con los primeros reportes, la inundación se produjo durante la madrugada y sorprendió a las comunidades cercanas al cauce del río. Los equipos de emergencia comenzaron las tareas de búsqueda y rescate mientras las autoridades evaluaban la magnitud de los daños.

Las autoridades de Nepal dispusieron evacuaciones preventivas en sectores amenazados por la crecida y recomendaron a los habitantes trasladarse hacia zonas elevadas y seguras.

El Ejército participó en los operativos de rescate, que incluyeron la asistencia a personas que habían quedado aisladas. También se advirtió sobre la posibilidad de nuevos riesgos en las áreas próximas al río.

Según los reportes difundidos durante la jornada, el desastre podría estar relacionado con un deslizamiento de tierra que bloqueó temporalmente el curso del río y luego cedió, liberando una gran cantidad de agua.

La emergencia se produjo semanas después de otras inundaciones devastadoras en Nepal, que dejaron miles de víctimas y personas desaparecidas, y vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades de montaña frente a las crecidas repentinas y los deslizamientos.