jueves 08 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de octubre de 2026 - 12:01
Mundo.

Nepal frenó la búsqueda de miles de desaparecidos tras las inundaciones

A 40 días de la tragedia, las autoridades pusieron fin a los operativos. El desastre dejó al menos 1455 muertos y miles de familias siguen esperando respuestas.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nepal suspendió la búsqueda de más de 5000 desaparecidos.

Nepal suspendió la búsqueda de más de 5000 desaparecidos.

El Gobierno de Nepal resolvió interrumpir los operativos generales destinados a localizar a las 5285 personas que continúan desaparecidas, luego de las devastadoras inundaciones ocurridas el 26 de agosto. La decisión fue comunicada 40 días después de la tragedia y generó fuertes cuestionamientos entre los familiares que todavía aguardan noticias sobre sus seres queridos.

Lee además
Nepal: rescatan a dos trabajadores tras 10 días atrapados y buscan a más sobrevivientes.
Mundo.

Hallan con vida a dos trabajadores tras diez días atrapados en un túnel de Nepal
Revelaron la posible causa de la mortal avalancha en Nepal.
Mundo.

Qué provocó la mortal avalancha en Nepal: la posible causa que analizan los expertos

El desastre provocó al menos 1455 muertes y la destrucción de miles de viviendas. Las repentinas crecidas, que se iniciaron en las proximidades de la frontera con el Tíbet, avanzaron sobre distintas poblaciones, arrasaron caminos y puentes y dejaron a varias comunidades completamente aisladas.

Nuevo objetivo: recuperar las áreas afectadas de Nepal

Actualmente, las autoridades consideran que el esfuerzo estatal debe orientarse hacia la recuperación y reconstrucción de las áreas afectadas por el desastre. No obstante, para miles de familias, la medida implica comenzar a afrontar una realidad que todavía resulta difícil de aceptar: la posibilidad de que sus seres queridos no vuelvan.

En este contexto, el jefe del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia, Phanindra Paudel, señaló que Nepal atraviesa una nueva fase luego de más de un mes dedicado a los trabajos de rescate y búsqueda. “Estamos pasando de la fase de búsqueda y rescate a la de búsqueda y rehabilitación”, señaló en declaraciones a Reuters.

De acuerdo con las cifras difundidas por las autoridades, 13.795 personas pudieron ser rescatadas desde el inicio de la emergencia. Sin embargo, 5285 permanecen desaparecidas y todavía no pudieron ser encontradas, entre ellas varios cientos de ciudadanos de otros países.

El avance del agua también provocó la destrucción de 12 proyectos hidroeléctricos y dejó importantes consecuencias sobre distintos sectores. Entre los daños registrados se encuentran afectaciones severas en rutas, puentes, zonas de cultivo y áreas pobladas.

Las autoridades calculan que las tareas necesarias para recuperar las regiones afectadas requerirán una inversión de miles de millones de dólares. En esta nueva etapa, los principales objetivos serán recuperar los servicios esenciales, reparar y reconstruir la infraestructura dañada y brindar apoyo a las comunidades que quedaron sin sus hogares.

La angustia de las familias que todavía esperan noticias

La decisión de poner fin a los operativos generó una nueva situación de tensión entre los familiares que todavía esperan conocer qué ocurrió. Algunas familias manifestaron su rechazo a la determinación de las autoridades de limitar las tareas de búsqueda, pese a que sus seres queridos aún no fueron encontrados y no existen evidencias definitivas que permitan esclarecer su destino.

En tanto, otros allegados admitieron que, tras más de un mes atravesado por la incertidumbre, necesitan comenzar a realizar los trámites correspondientes para retomar sus vidas y afrontar la nueva realidad.

Uno de los mayores obstáculos que deben afrontar los familiares es que quienes continúan desaparecidos aún no cuentan con una declaración oficial de fallecimiento.

Esta falta de reconocimiento legal genera distintos inconvenientes, ya que impide o dificulta cobrar pólizas de seguro, acceder a indemnizaciones, gestionar cuentas bancarias y avanzar con trámites vinculados a herencias.

Frente a esta problemática, las autoridades empezaron a analizar alternativas dentro del marco legal que permitan destrabar estos casos, aunque hasta el momento no se definió un procedimiento definitivo para resolverlos.

Ceremonias funerarias simbólicas

En diferentes localidades afectadas, algunas familias optaron por realizar ceremonias funerarias simbólicas pese a no haber podido recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Otras decidieron conservar fotografías y recuerdos de los desaparecidos mientras continúan esperando alguna señal o información que permita conocer su paradero.

Las expectativas se habían renovado durante los primeros días de septiembre, cuando los equipos de rescate lograron encontrar con vida a trabajadores que habían quedado atrapados dentro de un túnel perteneciente a un proyecto hidroeléctrico, varios días después del comienzo de las inundaciones.

Estos episodios confirmaron que aún existía la posibilidad de concretar rescates inesperados incluso después de varios días. Sin embargo, a medida que transcurrieron las semanas, las probabilidades de hallar sobrevivientes se redujeron de manera significativa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hallan con vida a dos trabajadores tras diez días atrapados en un túnel de Nepal

Qué provocó la mortal avalancha en Nepal: la posible causa que analizan los expertos

Tragedia en Nepal: una avalancha dejó 4 muertos y 12 desaparecidos

Quién es Anne Carson, la escritora que ganó el Premio Nobel de Literatura 2026

Tras las elecciones en Brasil, cómo quedó el riesgo país y las acciones argentinas

Lo que se lee ahora
La poeta canadiense Anne Carson ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026, reconocida por su obra audaz e inventiva que combina la poesía con otras disciplinas académicas.
Mundo.

Quién es Anne Carson, la escritora que ganó el Premio Nobel de Literatura 2026

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Cinco días sin clases en las secundarias de Jujuy: cuáles son los motivos
Jujuy.

Cinco días sin clases en las secundarias de Jujuy: cuáles son los motivos

Lluvia en Jujuy 
Jujuy.

Se vienen más de cinco días de lluvias en Jujuy: cuándo llegan

Viento zonda en Jujuy 
SMN.

Rige alerta amarilla por viento zonda en Jujuy: zonas afectadas

Ingreso a primer año 2027: finaliza la inscripción para estudiantes de Escuelas Normales
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: finaliza la inscripción para estudiantes de Escuelas Normales

Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello
País.

Ley de financiamiento Universitario: el Gobierno denunciará a los estudiantes por la toma

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel