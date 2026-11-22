El brote de ébola declarado hace seis meses en la República Democrática del Congo encendió las alarmas de las autoridades sanitarias internacionales. La enfermedad ya provocó 5.506 muertes y los especialistas advierten que la epidemia está fuera de control, con un creciente riesgo de expansión hacia otros países de África .

Alerta. Uganda: al menos 23 muertos por un brote de ébola

La emergencia sanitaria comenzó el 15 de mayo en la provincia de Ituri , una región del nordeste congoleño atravesada por la violencia, la crisis humanitaria y el desplazamiento masivo de la población.

Según el último informe del Instituto Nacional de Salud Pública congoleño, divulgado el 13 de noviembre, se registraron 11.254 contagios confirmados, con una tasa de letalidad del 48,9%.

Además, 1.538 personas permanecen aisladas y otras 3.054 fueron dadas de alta . Entre los trabajadores sanitarios se contabilizaron 445 contagios y 74 fallecimientos.

Ébola: advierten sobre el riesgo de una epidemia continental

El director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, Jean Kaseya, advirtió que las condiciones sociales y sanitarias de la región favorecen la propagación del virus.

“Esto, sumado a la desconfianza de la comunidad, puede derivar en un gran brote a nivel continental”, sostuvo.

La epidemia, provocada por el virus del Ébola de la especie Bundibugyo, ya alcanzó ocho provincias congoleñas. Además, Kenia, Nigeria y Uganda reportaron casos importados, aunque hasta el momento lograron contener su propagación.

Francia también informó en junio sobre el contagio de un médico que regresó al país después de participar en una misión sanitaria en territorio congoleño.

Manuel Albela, epidemiólogo de Médicos Sin Fronteras (MSF), aseguró que “el brote está fuera de control” y manifestó su preocupación por la dificultad para identificar nuevos contagios.

Uno de los datos más alarmantes indica que el 65% de los fallecimientos ocurre en hogares o comunidades, sin que los pacientes lleguen a centros especializados.

Brote de ébola alerta a África

Asimismo, los especialistas señalaron que el contacto con los cuerpos durante los funerales representa uno de los principales riesgos de transmisión.

Falta de recursos y preocupación por el avance del ébola

Desde Médicos Sin Fronteras denunciaron graves deficiencias en la respuesta sanitaria, pese a los fondos internacionales destinados a combatir la enfermedad.

“A pesar de las enormes sumas de dinero destinadas a la respuesta, muchas personas que trabajan en primera línea intentan contener el brote con las manos vacías y sin recursos”, afirmó Javid Abdelmoneim, presidente internacional de la organización.

Entre las principales dificultades mencionó:

Falta de combustible para ambulancias y vehículos sanitarios.

Escasez de insumos médicos.

Personal sanitario sin remuneración ni capacitación.

Deficiencias en los sistemas de vigilancia epidemiológica.

Falta de herramientas de comunicación para los trabajadores comunitarios.

Los especialistas también expresaron su preocupación por una posible expansión hacia Sudán del Sur y la República Centroafricana, países afectados por conflictos internos y sistemas sanitarios debilitados.

Ante este panorama, Médicos Sin Fronteras busca implementar equipos de respuesta rápida para intervenir en las regiones donde comiencen a detectarse nuevos casos y contener la propagación de la enfermedad.