Impactante aluvión en Chile: autos arrastrados, inundaciones y al menos seis heridos

Autos afectados por un aluvión este jueves, en la comuna de Las Condes, en Santiago, Chile. Javier Torres/EFE

Un fuerte aluvión sorprendió este jueves 8 de octubre a los habitantes de Santiago de Chile , especialmente en la comuna de Las Condes, donde las intensas precipitaciones provocaron el desborde de quebradas y el avance de grandes cantidades de agua, barro y piedras por las calles.

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La emergencia dejó imágenes impactantes de vehículos arrastrados por la corriente, viviendas inundadas y daños en establecimientos de salud. Según los primeros reportes de las autoridades chilenas, al menos seis personas resultaron heridas, entre ellas un bebé de un año que sufrió una fractura.

Además, cerca de 4800 casas quedaron sin electricidad y se declaró alerta roja en diez municipios de la Región Metropolitana por el riesgo de nuevos deslizamientos de tierra.

El fenómeno se registró durante la tarde del jueves en San Carlos de Apoquindo, una zona residencial ubicada en el sector precordillerano de Santiago.

Las abundantes lluvias registradas en poco tiempo provocaron que el agua desbordara los canales y descendiera con una fuerza capaz de arrastrar vehículos particulares, árboles y hasta un colectivo del sistema de transporte público RED.

Las principales zonas afectadas fueron avenida La Plaza, General Blanche y Camino El Alba, donde vecinos registraron videos que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.

Uno de los episodios más preocupantes involucró a un colectivo que llevaba pasajeros y terminó siendo arrastrado por el agua. Emol+2

Al menos seis heridos, entre ellos un bebé de un año

El temporal también dejó personas heridas y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia en las zonas más afectadas.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, al menos seis personas resultaron heridas, entre ellas un bebé de un año que sufrió una fractura.

El comandante de Bomberos de la Región Metropolitana, Giorgio Tromben, informó que alrededor de 100 bomberos y diez unidades trabajaban en el sector oriente de Santiago durante la emergencia.

Los equipos de rescate asistieron a personas que habían quedado atrapadas por el avance del agua y el barro, mientras continuaban las tareas para determinar el alcance de los daños.

El agua y el barro ingresaron a una clínica de Santiago

Uno de los lugares afectados fue la Clínica UC Christus, ubicada en Las Condes, donde el aluvión provocó inundaciones en sectores internos del establecimiento.

Un trabajador relató a la televisión chilena que el agua ingresó acompañada de barro, piedras y otros materiales, afectando especialmente los niveles inferiores del edificio.

URGENTE | Estragos ha generado el aluvión en Las Condes, que ha afectado a distintas instalaciones, como la Clínica Universidad de los Andes, la Clínica UC CHRISTUS y el establecimiento educacional Duoc UC. pic.twitter.com/s1PIXLgr1m — El Mostrador (@elmostrador) October 8, 2026

Como consecuencia de la emergencia, el centro médico informó la suspensión preventiva del servicio de Urgencias, las consultas médicas y los procedimientos ambulatorios durante el jueves 8 y el viernes 9 de octubre.

No obstante, las autoridades del establecimiento aclararon que los pacientes internados se encontraban a salvo y continuaban recibiendo atención médica, sin que fuera necesario realizar evacuaciones.

Chile declaró alerta roja en diez municipios por las intensas lluvias

Ante la gravedad del fenómeno meteorológico, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja en diez comunas de la Región Metropolitana.

La medida alcanzó a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

La alerta fue establecida por el riesgo de remoción de masas, desbordes y nuevos episodios de inundaciones.

Además, las autoridades solicitaron evacuar el sector Campamento Ribera del Río, en Talagante, debido al desborde del río Mapocho.