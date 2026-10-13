Las Cataratas del Iguazú vuelven a recibir visitantes: desde cuándo se podrá ingresar

Las autoridades anunciaron que el Parque Nacional Iguazú volverá a recibir turistas este martes 13 de octubre , luego de registrar una disminución gradual en el volumen de agua del río Iguazú . El área protegida había suspendido el acceso como medida preventiva , a raíz de una crecida extraordinaria que afectó a las Cataratas del Iguazú .

La administración del Parque Nacional Iguazú , junto con la firma concesionaria Iguazú Argentina S.A. , informó que la reducción sostenida del caudal permitió dejar sin efecto la prohibición de ingreso al predio.

Sin embargo, las autoridades aconsejaron mantenerse atentos a las publicaciones de los medios oficiales para seguir las actualizaciones sobre la reapertura de los diferentes recorridos dentro del parque.

El Parque Nacional Iguazú había dispuesto el cierre temporal de sus instalaciones como medida de precaución, luego de que el río alcanzara un caudal superior a los 12.000 metros cúbicos por segundo , una cifra que equivale aproximadamente a nueve veces su volumen promedio.

Este aumento extraordinario del nivel del agua estuvo relacionado con las fuertes precipitaciones que afectaron tanto a la zona de la Triple Frontera como a los sectores más elevados de la cuenca del río Iguazú.

“Sabíamos que se venía el fenómeno y, de manera preventiva, desarmamos las pasarelas de la Garganta del Diablo. Ese momento llegó. A los 8.000 metros cúbicos por segundo se cierra la Garganta. Hoy tenemos 12.000. De haber estado, es probable que el agua se las hubiese llevado”, explicó el intendente del Parque Nacional Iguazú, José María Hervás, en declaraciones a Cadena 3.

EL CAUDAL DE LAS CATARATAS DEL IGUAZÚ SE TRIPLICÓ EN MENOS DE 48 HORAS Y TUVIERON QUE CERRAR EL PARQUE NACIONALEl acceso al Parque Nacional Iguazú, en Misiones, quedó suspendido temporalmente este lunes por la crecida del río Iguazú, cuyo caudal se triplicó en menos de 48 horas. En las Cataratas se registraron más de 12.000 metros cúbicos de agua por segundo, casi nueve veces el promedio habitual. La Intendencia del parque y la concesionaria Iguazú Argentina activaron un protocolo preventivo para proteger a visitantes y trabajadores, y anunciaron inspecciones de los circuitos y la infraestructura.El aumento del caudal está asociado a las intensas lluvias en la región de la Triple Frontera y la cuenca alta del Iguazú, vinculadas con el fenómeno El Niño, y se prevé que el tiempo mejore el jueves. Además, Parques Nacionales y la concesionaria ya habían desmontado la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo para evitar daños ante posibles crecidas extraordinarias.(+) en Clarín: https://t.co/C3A5BtFNke — Clarín (@clarincom) October 12, 2026

La fuerte crecida de las Cataratas del Iguazú en 2023

En 2023, el volumen de agua llegó a superar los 20.000 metros cúbicos por segundo, una situación que provocó la destrucción de más de la mitad de esa pasarela. Un episodio de características parecidas ya había ocurrido en 2022, cuando los daños ocasionados también obligaron a realizar trabajos de reparación que se extendieron durante varios meses.

Durante el período comprendido entre el sábado y el lunes, el volumen de agua aumentó hasta alcanzar el triple de su valor inicial. Hervás detalló que la magnitud de la crecida fue tal que el agua quedó a poca distancia de los pisos del recorrido ubicado en el sector superior.

“El parque nacional, por lo general, funciona con 1500 metros cúbicos por segundo. Ocho mil es una barbaridad que hace que debamos cerrar la Garganta del Diablo. Hoy estuvimos en 12.000. Estuvimos ante caudales históricos del río Iguazú por las crecientes lluvias en sus nacientes en Brasil”, señaló el funcionario.

TRAS LA IMPACTANTE CRECIDA, REABREN LAS CATARATAS DEL IGUAZÚ Después de una crecida extraordinaria del río Iguazú que obligó a cerrar preventivamente los circuitos turísticos, las Cataratas volverán a recibir visitantes este martes 13 de octubre. https://t.co/EROvJQ8NAT — CHACO TV STREAM (@chacotvstream) October 13, 2026

Aunque las precipitaciones no habían cesado, Hervás estimó que este martes estarían dadas las condiciones para restablecer el funcionamiento habitual del parque. “Se abre en condiciones normales. Sigue lloviendo, pero consideramos que tendremos una baja considerable”, aseguró.