Preocupación por El Niño en Corrientes: vecinos esperan una crecida histórica del río Paraná

Fenómeno El Niño en Corrientes: el agua avanza y los vecinos se preparan para una inundación histórica.

Carlos Oliva se subió por primera vez a una embarcación para recorrer el río Paraná cuando tenía tan solo cinco años. Esa larga experiencia le permite conocerlo en profundidad , de un extremo al otro. También entiende como pocos la potencia de esta enorme masa de agua dulce , que actualmente se encuentra bajo la influencia del fenómeno de El Niño.

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Se retiró hace ya varios años, tras pasar toda una vida trabajando en la pesca en Bella Vista, Corrientes . Mientras conversa con sus amigos, termina de acomodar las últimas bolsas con escombros que había dejado junto a uno de los laterales de su vivienda. Siempre residió en ese mismo lugar, a orillas del Paraná, donde solía disfrutar de una calma que, en circunstancias como las actuales, parece haberse perdido.

Los materiales de construcción que adquirió tienen como objetivo contener el avance del agua en medio de la creciente que afecta al lugar. Según cuenta, el nivel del río subió por lo menos 30 centímetros durante las últimas 48 horas. Por su vasta experiencia y conocimiento del Paraná, Carlos considera que el actual escenario representa apenas el comienzo de un período prolongado de crecidas.

"Esto no es nada todavía. El máximo lo vamos a tener en febrero o marzo . Dicen que vamos a tener un metro más de lo que tuvimos en el '83 . Ahora estamos en 5 metros y pico de crecida . Hace seis meses que dan alerta y cada vez se pone más feo", alerta el hombre, cuya vivienda está ubicada a escasa distancia de la costanera de esta localidad correntina.

La irrupción de El Niño entre 1982 y 1983 desencadenó una de las catástrofes hídricas más graves que atravesó el litoral argentino, como consecuencia de las extraordinarias crecidas registradas en la Cuenca del Plata y el río Paraná.

En Santa Fe capital, el nivel del agua alcanzó los 7,60 metros, mientras que en Corrientes y en otros puntos ubicados sobre la ribera, las inundaciones rebasaron con amplitud los registros máximos que se conocían hasta entonces. "Ahora abrieron las compuertas de Yacyretá y de Itaipú. Por la noche sube más el agua. Avanzó tanto este último tiempo que se comió como cinco metros de playa", explica Carlos.

El impacto de las represas y las lluvias extraordinarias en Brasil

La medida consiste en habilitar al mismo tiempo las centrales hidroeléctricas instaladas a lo largo del Paraná. La determinación responde a las precipitaciones excepcionales e inesperadas que el fenómeno de El Niño ocasionó en Brasil.

Carlos apunta con el dedo hacia un elemento cercano que permite dimensionar cómo el nivel del río aumenta de manera gradual, pero constante, sobre este sector de la costa: un muelle ubicado a pocos metros.

Los amigos de Carlos explican que la subida del agua fue cubriendo progresivamente los soportes de la estructura. Hasta ayer, la base descansaba sobre un conjunto de tres neumáticos apilados; hoy, apenas quedan dos a la vista.

"Hay muchos que no creen, pero yo a ellos les vengo diciendo hace tres años, porque yo lo noto por la naturaleza. Y siempre decía 'algo raro está por pasar'. Nosotros defendemos esto como podemos, pero contra la naturaleza no se puede. La única precaución que podemos tener es que si llega a subir tendremos que dejar la casa, como hizo mi abuelo en una crecida en 1905", expresa.

Vecinos recurren a soluciones precarias ante la falta de respuestas

Carlos cuenta que desembolsó 100.000 pesos para comprar las bolsas con escombros que le llevaron hasta su casa. Sin embargo, advierte que se trata de una solución temporal, ya que la corriente termina arrastrando el material utilizado para rellenar y contener el avance del agua.

"A duras penas compro estos escombros. La intendencia no hace nada, quiere fomentar el turismo y nada más. Viven de espaldas al Paraná y a nuestra gente", sostiene Carlos al finalizar su relato.

"Estamos preocupadas, porque la verdad es que está habiendo una crecida importante. Pedimos que nos traigan escombros desde el Municipio. El agua se come la tierra, la playa era más grande, pero la comió el río. Es un riesgo para nosotros estar acá", relata Tania, quien, al igual que Carlos, advierte que el panorama empeoró considerablemente después de la apertura de las compuertas de las dos represas hidroeléctricas.

La joven explica que el Paraná experimentó importantes subidas en su nivel durante los últimos tiempos, aunque nunca antes había alcanzado la altura del embalse. Por ese motivo, teme que esta ocasión presente un escenario distinto a los anteriores. "Hoy me preocupó porque vi que en otros lugares de Corrientes subió por encima de la costanera el agua", agrega.

Las imágenes que ofrece la costanera permiten comprobar lo que relatan los habitantes de la zona. La superficie de la playa se redujo debido al avance del río y, en algunos sectores del puerto donde funciona la base de la Prefectura Naval, también quedaron evidencias del nivel que alcanzó el agua.

La Prefectura sigue de cerca la crecida y prepara un operativo

Ariel Berbere, integrante de esa fuerza, comentó que la crecida comenzó hace al menos quince días, aunque se ha desarrollado de manera estacionaria. Esto significa que el nivel del Paraná fue aumentando por etapas, con algunas disminuciones intermedias.

"Ahora estamos en 5,17 metros. La alerta se da cuando llegamos a 6 metros, el nivel de evacuación es 6,40 metros. Pero lo normal para la navegación comercial es de 3 o 3,50 metros, y estamos muy por arriba de ese valor", detalla.

Si bien las edificaciones más elevadas de la costanera de Bella Vista ofrecen cierta protección frente a una eventual inundación, Berbere advierte que en áreas cercanas el avance del río ya obligó a evacuar a los primeros productores agropecuarios.

La dificultad, explica, radica en que muchos de ellos se resisten a abandonar sus propiedades porque no creen que la crecida llegue hasta sus tierras. "Contamos con tiempo para organizarnos bien en un caso extremo, tenemos a los equipos designados ya. Estamos preparados, pero hay mucha gente que cree que esto no va a ser tan grande", agrega.

Aunque los habitantes de la zona aseguran que hasta el momento no se registraron precipitaciones de gran magnitud en el lugar, el agua que llega desde Brasil mantiene la preocupación y alimenta las incertidumbres sobre el panorama que podría presentarse durante la próxima semana.

El Uruguay sigue creciendo y afecta a Paso de los Libres

En el sector opuesto de Corrientes, localidades como Paso de los Libres enfrentan las consecuencias de la crecida del río Uruguay, cuyo avance sobre la franja costera dejó bajo el agua algunas instalaciones, entre ellas una dependencia de Prefectura y un Club Náutico. Mientras tanto, un centro destinado a alojar a los damnificados ya registra 31 personas evacuadas que tuvieron que abandonar sus viviendas.

Mabi reside a orillas del río desde hace cuatro años. Durante ese período, cuenta que presenció varias subidas del nivel del agua, aunque ninguna llegó a poner en peligro su casa por una posible inundación. Si bien confía en que esta vez tampoco tendrá que atravesar esa situación, reconoce que, si el agua alcanza su vivienda, las consecuencias podrían ser importantes.

"Nunca se me inundó la casa. Si pasara sería la primera vez, pero no va a pasar. La gente con ganado puede que esté más complicada con la situación. Contra el agua no se puede hacer mucho, es imposible", dice. Por el momento, en esta ciudad la crecida alcanzó los 9,42 metros. Muy por encima del nivel de alerta, que es 7,50, y del nivel de evacuación, que es 8,50 metros.