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12 de octubre de 2026 - 20:14
Jujuy.

Un niño quedó encerrado adentro de un auto y tuvo que ser rescatado por la policía

El niño, menor de edad, había quedado encerrado adentro del auto. De acuerdo a las primeras informaciones, el menor habría accionado, de manera accidental, el cierre centralizado de las puertas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Menor encerrado en un auto

El último domingo en horas de la tarde personal policial rescató a un niño, menor de edad, que había quedado encerrado adentro de un auto de manera accidental en el Barrio Providencia de San Salvador de Jujuy.

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Los efectivos de la Seccional 48 asistieron a la madre del menor quinen pedía ayuda ante la situación que estaba viviendo su hijo menor de edad. En el lugar, y de acuerdo a las primeras averiguaciones, el niño habría accionado desde adentro, y de manera accidental, el cierre centralizado por lo cual no se podía abrir las puertas y contener al menor.

Ante esta situación, los efectivos policiales lograron abrir el automóvil y permitir que el menor saliera del mismo.

Grave accidente en Ruta 66

Un grave accidente ocurrió el sábado alrededor de las 20:45, sobre la Ruta 66, en sentido norte-sur, cuando una camioneta Renault Kangoo blanca chocó contra una motocicleta en la que circulaban dos personas.

Como consecuencia del impacto, un hombre y una mujer sufrieron heridas y debieron ser trasladados al Hospital Pablo Soria. Según las primeras informaciones policiales, el conductor de la camioneta se dio a la fuga tras el accidente.

El hecho fue reportado al Sistema de Emergencias 911, que alertó sobre el siniestro vial. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer tendida sobre la cinta asfáltica, con varias heridas visibles. A pocos metros se encontraba un hombre que también presentaba lesiones. Ambos estaban siendo auxiliados por personas que transitaban por la zona.

Grave accidente en Ruta 66 (Foto ilustrativa generada con IA)

Grave accidente en Ruta 66 (Foto ilustrativa generada con IA)

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