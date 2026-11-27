El Gobierno de Jujuy, en conjunto con la Municipalidad de Tilcara, llevó adelante la primera etapa del Plan de Sanidad Animal, con la entrega de herramientas, medicamentos e insumos destinados a pequeños productores ganaderos de los Valles Orientales.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, a través de la Secretaría de Coordinación de Agencias de Desarrollo, y tiene como objetivo mejorar las condiciones sanitarias del ganado y acompañar la actividad productiva de las familias rurales.
Entregaron vacunas y medicamentos a productores de Tilcara
Durante el acto, realizado en el Hotel de Turismo, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó la importancia de atender las necesidades de los productores de cada región.
Jujuy fortalece la sanidad animal con la entrega de herramientas e insumos a productores de Tilcara
“La sanidad animal constituye un aspecto fundamental para el desarrollo de la actividad ganadera. El acompañamiento a los productores debe traducirse en acciones concretas”, sostuvo.
Los productores recibieron botiquines sanitarios ganaderos que incluyen antiparasitarios, vacunas antirrábicas, jeringas, extensores, agujas, alcohol, guantes, agua oxigenada y otros medicamentos.
Cuáles son las localidades de Jujuy beneficiadas
En esta primera instancia, el programa alcanzó a productores de 11 localidades:
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Loma Larga.
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Abramayoc.
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Alonso.
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El Durazno.
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Molulo.
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Yala de Monte Carmelo.
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Yaquispampa.
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Yacoraite.
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Juella.
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Huichaira.
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Sierra Central.
Jujuy fortalece la sanidad animal con la entrega de herramientas e insumos a productores de Tilcara
Más de 11 mil animales alcanzados por el programa
El Plan de Sanidad Animal benefició a 352 productores y alcanzó a un total de 11.077 animales, entre los que se encuentran:
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6.257 vacunos.
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681 équidos.
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4.139 caprinos y ovinos.
La iniciativa busca fortalecer la producción ganadera mediante la disponibilidad de insumos sanitarios y herramientas que permitan mejorar las condiciones de trabajo de los pequeños productores.
Del acto también participaron el secretario de Coordinación de Agencias de Desarrollo, Félix Pérez; el director de Desarrollo Ganadero, Juan Casasco; y los coordinadores de las Agencias de Puna y Quebrada y de Valles y Yungas, Carlos Luque y Diego García Goyena, respectivamente.
Jujuy fortalece la sanidad animal con la entrega de herramientas e insumos a productores de Tilcara
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