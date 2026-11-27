Jujuy fortalece la sanidad animal con la entrega de herramientas e insumos a productores de Tilcara

El Gobierno de Jujuy, en conjunto con la Municipalidad de Tilcara , llevó adelante la primera etapa del Plan de Sanidad Animal , con la entrega de herramientas, medicamentos e insumos destinados a pequeños productores ganaderos de los Valles Orientales .

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La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, a través de la Secretaría de Coordinación de Agencias de Desarrollo, y tiene como objetivo mejorar las condiciones sanitarias del ganado y acompañar la actividad productiva de las familias rurales.

Durante el acto, realizado en el Hotel de Turismo, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud , destacó la importancia de atender las necesidades de los productores de cada región.

“La sanidad animal constituye un aspecto fundamental para el desarrollo de la actividad ganadera . El acompañamiento a los productores debe traducirse en acciones concretas”, sostuvo.

Jujuy fortalece la sanidad animal con la entrega de herramientas e insumos a productores de Tilcara

Los productores recibieron botiquines sanitarios ganaderos que incluyen antiparasitarios, vacunas antirrábicas, jeringas, extensores, agujas, alcohol, guantes, agua oxigenada y otros medicamentos.

Cuáles son las localidades de Jujuy beneficiadas

En esta primera instancia, el programa alcanzó a productores de 11 localidades:

Loma Larga.

Abramayoc.

Alonso.

El Durazno.

Molulo.

Yala de Monte Carmelo.

Yaquispampa.

Yacoraite.

Juella.

Huichaira.

Sierra Central.

Jujuy fortalece la sanidad animal con la entrega de herramientas e insumos a productores de Tilcara

Más de 11 mil animales alcanzados por el programa

El Plan de Sanidad Animal benefició a 352 productores y alcanzó a un total de 11.077 animales, entre los que se encuentran:

6.257 vacunos.

681 équidos.

4.139 caprinos y ovinos.

La iniciativa busca fortalecer la producción ganadera mediante la disponibilidad de insumos sanitarios y herramientas que permitan mejorar las condiciones de trabajo de los pequeños productores.

Del acto también participaron el secretario de Coordinación de Agencias de Desarrollo, Félix Pérez; el director de Desarrollo Ganadero, Juan Casasco; y los coordinadores de las Agencias de Puna y Quebrada y de Valles y Yungas, Carlos Luque y Diego García Goyena, respectivamente.