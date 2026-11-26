Ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño en la Quebrada de Humahuaca , Defensa Civil de Jujuy realizará este viernes 27 de noviembre una prueba de la sirena de emergencia instalada en la localidad de Volcán. El objetivo es comprobar su funcionamiento y capacidad de alcance sonoro para prevenir y responder ante eventuales situaciones de riesgo provocadas por las condiciones climáticas.

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Carlos Mamani, de Defensa Civil de Jujuy, confirmó a TodoJujuy.com que la actividad está prevista para las 10 de la mañana y que las evaluaciones podrían extenderse hasta las 10:30.

Se trata de una prueba preventiva, por lo que el sonido de la alarma no significará que esté ocurriendo una emergencia.

Mamani explicó que el dispositivo es una sirena trifásica que cuenta con una importante intensidad acústica. Durante el operativo se evaluará hasta qué distancia puede escucharse. "Mañana vamos a probar la alarma, es una alarma trifásica, tiene una buena intensidad acústica en cuanto al sonido", señaló.

Para comprobar su alcance, se buscará contar con observadores en distintos puntos de la zona, incluyendo Volcán, Bárcena y sectores próximos a Los Tilianes, sobre el camino hacia Tumbaya.

Preparan un simulacro de evacuación ante posibles emergencias climáticas

La prueba forma parte de las medidas preventivas frente a las posibles consecuencias de fenómenos meteorológicos que podrían afectar a la Quebrada.

Fenómeno El Niño.

En ese sentido, Carlos Mamani adelantó que también se proyecta realizar un ejercicio de evacuación durante la próxima semana. "Casualmente la semana que viene queremos hacer ya un ejercicio de evacuación, pensando en estas situaciones de las condiciones climáticas", explicó.

La actividad permitirá avanzar en la preparación de los organismos y la comunidad frente a posibles emergencias.

Recomendaciones para los vecinos de Volcán

Desde Defensa Civil solicitaron a la población mantener la calma durante las pruebas y tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Conservar la calma cuando se escuche la sirena.

Tener especial cuidado con las personas que presentan sensibilidad auditiva.

Circular con precaución.

Seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Ante cualquier situación que requiera asistencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103.

El operativo de este viernes permitirá evaluar el sistema de alerta sonora como herramienta de prevención y fortalecer la preparación de la localidad frente a eventuales situaciones de riesgo climático.