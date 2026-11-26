Inundaciones en Ecuador por El Niño: 44 sectores de Guayaquil bajo el agua

Las inundaciones en Ecuador por el fenómeno de El Niño volvieron a generar una situación crítica durante la tarde y noche del miércoles 25 de noviembre. En Guayaquil, una de las ciudades más importantes del país, las lluvias intensas dejaron 44 sectores anegados, calles intransitables y distintos inconvenientes para los vecinos.

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Según los reportes de la empresa municipal Segura EP, las precipitaciones afectaron principalmente al norte de Guayaquil, donde el agua cubrió avenidas y zonas residenciales. También se registraron tres árboles caídos y un deslizamiento de tierra en el cerro San Eduardo.

Las autoridades desplegaron operativos para asistir las emergencias y regular la circulación, mientras el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió sobre la posibilidad de nuevas tormentas.

Las inundaciones se registraron en distintos barrios y avenidas de la ciudad, entre ellos Sauces, Alborada, Samanes, Los Ceibos, Kennedy Norte, Mapasingue y Bastión Popular. También hubo dificultades para circular por importantes arterias, como las avenidas Francisco de Orellana, Juan Tanca Marengo, Pedro Menéndez Gilbert y sectores de la vía a Daule.

La situación se agravó porque las fuertes precipitaciones coincidieron con un período de mareas elevadas, conocido como aguaje, que dificulta el drenaje del agua hacia ríos y esteros. Para la noche del miércoles se había previsto una pleamar de aproximadamente 4,50 metros, un factor que incrementó el riesgo de anegamientos en las zonas bajas.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población permanecer en sus viviendas y evitar desplazamientos innecesarios.

El Niño en Ecuador: 28 muertos y miles de afectados por las lluvias

La emergencia en Guayaquil forma parte de una situación más amplia que afecta a distintas provincias ecuatorianas desde finales de agosto.

Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, desde el 29 de agosto hasta los últimos reportes de noviembre se contabilizaron 28 personas fallecidas por eventos relacionados con las lluvias, más de 76.000 personas afectadas y alrededor de 44.000 damnificadas. El organismo registró 2.021 eventos adversos por precipitaciones en el territorio ecuatoriano. Casi seis de cada diez correspondieron a inundaciones, mientras que también se produjeron deslizamientos, lluvias intensas y vendavales.

Las provincias con mayores consecuencias sobre la población incluyen Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Galápagos, Santa Elena, Manabí y Bolívar.

Estas cifras corresponden a la emergencia acumulada desde agosto y no exclusivamente al temporal que afectó a Guayaquil el miércoles.

Suspendieron las clases presenciales por las inundaciones

Como consecuencia del pronóstico de lluvias y las condiciones meteorológicas adversas, las autoridades educativas de Ecuador dispusieron mantener las clases no presenciales este jueves 26 de noviembre en la región Costa y Galápagos.

El Inamhi había anticipado tormentas eléctricas, lluvias intensas y ráfagas de viento para varias provincias del litoral ecuatoriano. Además, una advertencia meteorológica por precipitaciones se mantiene hasta el viernes 27 de noviembre, por lo que continúa el seguimiento de las condiciones climáticas. Las autoridades advierten que la combinación de lluvias intensas, suelos saturados y mareas elevadas puede provocar nuevas inundaciones en sectores vulnerables.

Mientras continúan los operativos de respuesta, Ecuador permanece atento a la evolución del fenómeno de El Niño y a sus efectos sobre las comunidades afectadas.