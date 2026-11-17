Super Niño en Argentina: crece la preocupación por posibles problemas en el suministro eléctrico.

Las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño generan preocupación en el sector energético por el impacto que podrían tener en la infraestructura eléctrica argentina ya sea problemas de comunicación y obstáculos para recuperar los equipos dañados.

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El fenómeno de El Niño mantiene en alerta a las autoridades por su posible impacto en el sistema eléctrico argentino, especialmente en las provincias del Litoral .

Las autoridades advierten que l os eventos climáticos extremos podrían afectar torres de alta tensión , estaciones transformadoras y redes de comunicación , y complicar las reparaciones.

El documento también pone el foco en el Sistema Argentino de Interconexión , cuya infraestructura funciona con limitaciones de capacidad y presenta nodos saturados.

Como antecedente, recuerda el histórico apagón de junio de 2019, cuando un evento climático regional derivó en un corte de energía masivo.

La compañía Transener presentó ante Cammesa una estrategia de prevención y mitigación para los años 2026 y 2027, en la que detalló los principales riesgos para la infraestructura eléctrica. Entre las amenazas identificadas figuran las tormentas eléctricas, las inundaciones, los cortes de rutas y los obstáculos para movilizar equipos de gran porte.

El operativo también incluye la incorporación de equipamiento especial para trabajar en sectores anegados o de difícil acceso, como vehículos anfibios, grúas, bombas de desagote y generadores.

A su vez, las estaciones contarán con compuertas contra filtraciones, mientras que se llevarán adelante tareas de mantenimiento en desagües y techos.

Como parte del operativo, la compañía reorganizará al personal técnico y pondrá en funcionamiento un comité de crisis integrado por profesionales especializados.

También se realizan relevamientos preventivos en torres de alta tensión, cruces de ríos y áreas próximas a los cauces, con el objetivo de detectar erosiones antes de que lleguen las crecidas.

El propósito de estas intervenciones es minimizar el riesgo de daños en la infraestructura eléctrica cuando se produzcan crecidas repentinas de los ríos.

De esta manera, la compañía busca garantizar el funcionamiento de las líneas de alta tensión frente a posibles eventos climáticos extremos.

Cuándo se dará el punto máximo de El Niño

El calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial da origen al fenómeno de El Niño, que altera los regímenes de precipitaciones en distintas regiones de Sudamérica.

En Argentina, las proyecciones anticipan lluvias intensas en el Litoral y el NOA, mientras que varios cursos de agua ya muestran un incremento en sus caudales.

Los pronósticos ubican el pico del fenómeno climático entre el cierre de 2026 y el inicio de 2027. La situación hídrica podría complicarse aún más porque los suelos ya presentan altos niveles de humedad y 58 municipios bonaerenses superaron su media histórica de lluvias.