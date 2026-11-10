El Niño se afianza y crece la posibilidad de una fase intensa que se prolongaría hasta 2027.

Según las estimaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, las chances de que El Niño presente una intensidad fuerte o muy fuerte superan el 83% y se mantendrían hasta el primer trimestre de 2027.

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El calentamiento del océano Pacífico tropical ya alcanzó niveles que convierten a El Niño en uno de los principales factores que podrían influir en el clima durante los próximos meses.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) mantiene el alerta y proyecta más de un 83% de chances de que alcance una intensidad fuerte o muy fuerte durante el trimestre enero-marzo de 2027 .

Las proyecciones toman como referencia los registros del Pacífico ecuatorial oriental , donde la temperatura superficial del mar presentó anomalías superiores a los +4 °C en determinadas áreas.

Según el Centro de Predicción Climática, dependiente de la NOAA, las variables oceánicas y atmosféricas evidencian que el fenómeno se intensificaría durante 2026 y podría persistir durante el invierno del hemisferio norte.

Esto no quiere decir que todas las zonas del mundo vayan a atravesar el mismo escenario climático ni que cada episodio extremo sea consecuencia directa de El Niño.

Su influencia consiste en modificar las probabilidades de determinados patrones de lluvias y temperaturas, mientras que las condiciones regionales y la variabilidad atmosférica también intervienen en el resultado.

Las proyecciones de la NOAA anticipan que el fenómeno continuará ganando fuerza hacia el cierre de 2026. Según sus cálculos, existe un 83% de chances de que el índice relativo del Pacífico llegue a los +2,5 °C o supere ese umbral entre octubre y diciembre, una marca asociada con eventos de intensidad excepcional.

La posible intensificación de El Niño coincide con un período de temperaturas globales excepcionalmente altas. Los datos de la NOAA indican que existe una probabilidad del 98,5% de que 2026 se encuentre entre los cinco años más cálidos de la serie histórica.

El calentamiento del Pacífico altera la circulación de la atmósfera

El fenómeno forma parte del ciclo denominado El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y corresponde a su fase cálida. Se produce cuando la superficie del Pacífico central y oriental presenta temperaturas superiores al promedio durante un período prolongado.

Esa variación altera la interacción entre el océano y la atmósfera e influye en la circulación de los vientos, la formación de nubes y los patrones de lluvia en distintas regiones.

Según el Centro de Predicción Climática, el período comprendido entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 podría presentar un escenario más favorable para las lluvias por encima de lo normal en el suroeste de Estados Unidos.

El Niño también suele incrementar las chances de precipitaciones intensas en la costa del Golfo de México y el sureste del país, con el consecuente riesgo de inundaciones. Sin embargo, las estimaciones no constituyen alertas específicas para cada región.

La intensidad de El Niño se evalúa mediante el Índice Oceánico Niño (ONI), una herramienta que mide las variaciones de temperatura en la región Niño 3.4 del Pacífico central respecto de un promedio histórico.

Este cálculo permite establecer si las aguas presentan un calentamiento o enfriamiento por encima de los parámetros normales.