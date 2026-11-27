Un incendio ocurrido entre la 1.30 y las 3 de la madrugada de este martes provocó pérdidas totales en una casilla de madera ubicada en el barrio Radio Estación . Verónica Pasallo, una de las damnificadas, contó a Canal 4 que el fuego consumió todo lo que había en el interior y pidió la colaboración de la comunidad para poder reconstruir el lugar y recuperar elementos básicos.

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La mujer vive en el fondo de la propiedad junto a sus cinco hijos. En la parte delantera reside su hermana con su sobrina, de 22 años, y la hija de esta última, de 10. El incendio afectó especialmente la habitación que compartían la joven y la niña, quienes perdieron toda su ropa y sus pertenencias.

Según relató Pasallo, las llamas comenzaron alrededor de la 1.30 y los vecinos intentaron ayudar a controlar el incendio con baldes y tachos de agua. Sin embargo, la baja presión del suministro dificultó las tareas.

“Todos los vecinos de acá, de la vieja estación, vinieron con baldes, con tachos, con agua” “Todos los vecinos de acá, de la vieja estación, vinieron con baldes, con tachos, con agua”

Y agregó: “A pesar de su ayuda, el fuego no cesaba”.

La construcción era de madera y quedó completamente destruida. Entre los elementos que necesitan para reconstruirla se encuentran chapas, tirantes y bloques.

“Se nos prendió fuego todo lo que llevaba adentro. Las chapas ya no sirven, perdimos los tirantes, las chapas, necesitamos bloques”, explicó Verónica.

El incendio destruyó una casilla de madera.

Quedaron atrapados en el incendio y lograron salir con ayuda de un vecino

Uno de los momentos más dramáticos se produjo cuando la familia intentó escapar de las llamas. La propiedad tiene un pasillo que funciona como entrada y salida, pero el fuego les impidió salir por ese sector.

“Yo quedé atrapada en el fondo con mis hijos y no podíamos salir”, recordó. Para ponerse a salvo, comenzaron a empujar unas chapas junto a un vecino y consiguieron salir por una propiedad lindera.

La situación también los dejó sin un lugar donde pasar la noche. Como todo quedó quemado o mojado por el agua utilizada para apagar el fuego, los vecinos les ofrecieron un espacio para dormir.

“Fue un momento muy duro. Pasamos mucho susto y mucha angustia con mi familia”, expresó la mujer, quien agradeció el acompañamiento recibido.

Piden donaciones para reconstruir la vivienda y recuperar la ropa

Ahora, la familia necesita materiales de construcción y ropa, especialmente para la joven de 22 años y la niña de 10, que perdieron todas sus pertenencias.

Verónica explicó que permanecen en el lugar mientras realizan las tareas de limpieza y acomodan lo que quedó después del incendio. También puso a disposición un número de teléfono para quienes puedan colaborar.

Quienes deseen acercar donaciones o brindar ayuda pueden comunicarse al 387-501-9545.

La vivienda está ubicada en el barrio Radio Estación, detrás de los predios de los galpones de la recuperada Tupac Katari.

La familia agradeció especialmente a los vecinos que se acercaron durante la emergencia y a quienes les brindaron un lugar para pasar la noche. Ahora apelan a la solidaridad de la comunidad para comenzar a reconstruir lo perdido.