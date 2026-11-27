Este viernes 27 de noviembre se realizará la 14.ª edición de la Noche de los Museos en Jujuy , una propuesta que contará con actividades gratuitas en más de 30 espacios culturales de toda la provincia.

Bajo el lema "Historias que nos unen, noches que conectan", participarán museos provinciales y municipales, casas museo, instituciones privadas y centros culturales, desde la Puna hasta los Valles.

El acto de apertura será a las 18 en la Plaza del Éxodo, frente al Cabildo. A partir de las 19 comenzarán las actividades en la mayoría de los espacios participantes, mientras que algunos extenderán sus propuestas hasta la medianoche.

El Cabildo, punto de partida de la Noche de los Museos

El edificio histórico abrirá desde las 9 de la mañana, con último ingreso al recorrido guiado a las 21. En el Salón Pachamama podrá visitarse hasta las 20.30 la muestra por los 45 años del Mozarteum filial Jujuy, con fotografías y documentos de su trayectoria en la provincia.

Tras el acto de apertura, a las 18.30 se presentarán en la Plaza del Éxodo Los Erkes Jujeños, de Fabio Gallo. A las 19, el profesor Alejandro Maximiliano Amante ofrecerá "Ecos del Cabildo", un recorrido musical por la historia jujeña. A las 20.15, en el Salón Auditorio, se proyectará "Misión Éxodo Jujeño", de Mariano López, presentado como el primer largometraje realizado íntegramente con inteligencia artificial.

El Centro Cultural Lola Mora abre por primera vez

En Alto La Viña, debuta en la Noche de los Museos y será el espacio que más tarde cierre: a la 1 de la mañana. A las 19 se inaugurará la muestra retrospectiva de Marta Fassinato y a las 20 abrirá al público general, con recorridos por la retrospectiva, la sala de esculturas y el Centro de Interpretación.

Desde esa hora y hasta las 21 funcionará "Mini artistas", una propuesta de dibujo y coloreado para chicos, y en el mismo horario habrá degustación de vinos de Bodega Antropo a cargo de un sommelier, hasta agotar existencias. Entre las 20 y las 22.30 se podrán probar experiencias inmersivas de realidad virtual con visores, con participación del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy sujeta a confirmación. El Cuarteto Suyay tocará en vivo desde las 20, habrá visitas guiadas a las 21, 22 y 23, y a las 22.30 comenzará DJ Femesis, con música ambiente hasta el cierre.

Centro Cultural Lola Mora.

De la capital a la Puna con la Red de Museos de Jujuy

El Museo Histórico Provincial "Juan Galo Lavalle", en Lavalle 256, abrirá a las 19 con la Camerata Académica Infantil, y a las 19.30 tocará la Camerata Folklórica Infantil, ambas dirigidas por el profesor Roberto Alejandro Reinoso, de la Escuela Superior de Música de la Provincia. Habrá visitas guiadas a las 20 y a las 22, y a las 21 se presentará el docente y músico local Adrián Carrazana. El último recorrido saldrá a las 23 y el cierre será a medianoche.

El Salón de la Bandera, Centro de Interpretación de la Bandera Nacional de la Libertad Civil y Experiencia Éxodo, en San Martín 450, primer piso, quedará en manos de la Tecnicatura Superior en Teatro. De 20.30 a 21.30, estudiantes de segundo año repetirán cuatro o cinco veces "Hasta la muerte", una comedia breve de cinco minutos de duración. De 21.30 a 22.30, alumnos de primero y tercer año intervendrán las salas con las propuestas de danza "Creando presencia" y "Museo vivo". Las visitas guiadas se extenderán de 20.30 a medianoche.

La Posta de Hornillos, en Maimará, sobre la Ruta Nacional número 9, kilómetro 73, abrirá a las 19 con visitas guiadas al museo iluminado y ambientado en época. El Centro de Organizaciones y Manifestaciones Artísticas presentará allí la obra de teatro y expresión corporal "Demasiado corazón". Cierra a las 23, igual que el Museo Provincial Soto Avendaño, en calle Belgrano de Tilcara, que abrirá a las 19 con visitas guiadas durante toda la noche.

Noche de los Museos: Posta de Hornillos.

En la Puna, el Centro de Interpretación Arqueológica de Barrancas, sobre la Ruta Provincial número 75, hará su apertura oficial a las 18.30 y sostendrá guiados nocturnos durante toda la jornada. A las 19, estudiantes de cuarto y quinto año del Colegio Secundario número 13 de Barrancas presentarán el taller del proyecto interdisciplinario "Vida nueva al vidrio". A las 21 habrá proyección de cine y a las 23, el cierre.

Los centros culturales abren de seis a doce

Los cinco centros culturales que dependen de la Secretaría de Cultura funcionarán de 18 a medianoche y pueden recorrerse en una misma salida, porque están a pocas cuadras entre sí.

Casa Museo Macedonio Graz. Tendrá la programación más extensa de la noche. Habrá guiado y juegos lúdicos de 18 a 22, a cargo del IES número 11, con guiado inclusivo de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, mientras el grupo CROMA pinta en vivo hasta las 23.30. La obra "Pieces. Memorias que todavía tienen algo que decir" se dará a las 19 y se repetirá a las 21. A las 19.30 actuará el Ballet Folclórico Puente Jujeño, dirigido por Andrea Sajama, y a las 20 el IES número 11 presentará la Ley de Museos. A las 20.30 se hará un homenaje y recorrido por el Museo Itinerante de los Veteranos de Guerra de Malvinas de Jujuy. La noche seguirá con Sinérgicos, de 21.30 a 23, y Mondongo Rock hasta medianoche. La casa se encuentra en Lamadrid esquina Güemes.

Casa Silvetti. El recorrido guiado será a las 18, a cargo del artista Abel Mamani y el curador Marcelo Coca. De 19 a 22 habrá pintura en vivo, abierta a quien quiera sumarse, y de 20.30 a 21.30, música en vivo y reflexiones. A las 21.30 se presentará la obra "Mi color", y de 22 a 23.30 el recorrido será libre. La jornada cerrará a las 23.30 con palabras de agradecimiento. El espacio está en Canónigo Gorriti 295.

Culturarte. La artista Florencia Cari y la curadora Rocío Grosso guiarán el recorrido por la muestra de 18 a 19.30, y de 19.30 a 21 continuarán el intercambio con el público en "Lo que nos habita". A las 19 se presentará la obra "Mi color" y a las 21, "El parecido". El cierre será a las 21.30 con los sikuris de Kullakas Warmis. El centro funciona en San Martín esquina Sarmiento.

Centro de Arte Joven Andino. El artista Agustín Dorado guiará su muestra de 18 a 20.30, mientras de 18 a 20 se realiza un encuentro de fotógrafos con estatua viviente. De 20 a 20.30 se dará la obra "El parecido" y de 21 a 22 actuará el Ballet Folclórico Puente Jujeño. El espacio se ubica en Alvear 534.

Casa de las Letras. De 18 a 20 se hará "El sabor de leer", una ronda de poesía y cuentos coordinada por Matilde Almada, y a las 20.15 Rubén Runky Reyna ofrecerá el recital folclórico "Zamba de usted". La casa está en Belgrano 1327.

La programación de los demás espacios que participan de la Noche de los Museos puede consultarse en los canales de la Red de Museos de Jujuy y en la agenda cultural del Ministerio de Cultura y Turismo.