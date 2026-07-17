Museo del Prado y MALBA jugaron su propia final antes de Argentina vs. España: el divertido cruce que se volvió viral

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España también se vive fuera de la cancha. Esta vez, el protagonismo fue para dos de los museos más importantes del mundo hispano: el Museo del Prado , de Madrid, y el MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) , que protagonizaron un ingenioso intercambio en redes sociales utilizando obras de arte para representar a cada selección.

Todo comenzó cuando el Museo del Prado publicó una serie titulada "10 palabras por las que España está en la final del Mundial 2026" . En lugar de recurrir a imágenes de fútbol, eligió pinturas emblemáticas de su colección para ilustrar valores que, según la institución, representan al seleccionado español. Entre los conceptos aparecieron humildad, ilusión, motivación, armonía, estrategia, esfuerzo, camaradería, lucha, superación y prudencia .

Para acompañarlos, el museo recurrió a obras de artistas como El Greco , Pedro Pablo Rubens , Tintoretto y Tiziano , además de esculturas clásicas que forman parte de su patrimonio.

La respuesta del MALBA

La publicación no pasó desapercibida en Argentina. Horas después, el MALBA recogió el guante y respondió con otra serie bajo el mismo formato: "10 palabras que explican por qué Argentina está en la final del Mundial 2026". La propuesta argentina puso el foco en valores ligados a la identidad nacional y al recorrido de la Selección durante el torneo.

Entre las palabras elegidas estuvieron aguante, mística, corazón, amistad, pueblo, fuerza, pasión y locura, acompañadas por obras de grandes referentes del arte argentino y latinoamericano.

La selección incluyó trabajos de Antonio Berni, Marcos López, Xul Solar, Fernanda Laguna y Pablo Suárez, entre otros.

Una de las imágenes más comentadas fue Manifestación, de Antonio Berni, considerada una de las obras más representativas del arte argentino. También se destacó la reinterpretación de La Última Cena realizada por Marcos López, utilizada para representar el concepto de amistad.

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El intercambio fue ampliamente celebrado por los usuarios de redes sociales, que destacaron la creatividad de ambas instituciones para sumarse al clima mundialista desde el arte. Mientras el Museo del Prado apeló a obras clásicas y figuras históricas de la pintura europea, el MALBA respondió con piezas vinculadas a la identidad latinoamericana y a la vida cotidiana.