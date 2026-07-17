Alerta en Centroamérica: un fuerte terremoto sacudió México y Guatemala

Un intenso movimiento sísmico sorprendió este viernes a habitantes del sur de México y Guatemala. El terremoto, de magnitud 7,4, tuvo como epicentro el estado mexicano de Chiapas y fue reportado como perceptible en diferentes localidades guatemaltecas.

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Un alerta de tsunami fue emitido para las costas del sur de México y Guatemala luego del fuerte terremoto registrado en las últimas horas. Las autoridades activaron los protocolos de prevención y pidieron a la población mantenerse alejada de las playas y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia mientras se monitorea la evolución del fenómeno.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, el terremoto fue de magnitud 7,4 y tuvo su epicentro en las inmediaciones de Ciudad Hidalgo , en el estado de Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala. El reporte fue emitido por el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR), organismo que activó los protocolos de vigilancia en el litoral del Pacífico para evaluar un posible riesgo de tsunami tras el fuerte movimiento telúrico.

Según el boletín emitido por las autoridades, la mayor afectación se espera sobre el litoral de Chiapas y Oaxaca , en el sur de México. En esa franja costera podrían registrarse variaciones del nivel del mar de hasta 1,05 metros por encima de la marea normal, por lo que se activaron los protocolos de vigilancia y prevención .

Las autoridades exhortaron a la población a evitar las zonas costeras, no permanecer en playas, puertos o marinas y mantenerse atenta a los comunicados oficiales mientras continúa el monitoreo del fenómeno.

El terremoto también se sintió con fuerza en Guatemala. De acuerdo con el Servicio Sismológico de ese país, el evento fue registrado con una magnitud preliminar de 6,7, lo que llevó a las autoridades a activar los protocolos de monitoreo y evaluación en las zonas más expuestas.

El organismo precisó que el epicentro del sismo se ubicó a 53,9 kilómetros al oeste-suroeste de Ocós, en el departamento guatemalteco de San Marcos, con una profundidad estimada de 10 kilómetros.

En un balance preliminar, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas confirmó que el terremoto dejó al menos dos personas lesionadas en ese estado. Según el organismo, una de las víctimas se lastimó al saltar desde un tercer piso durante el movimiento telúrico, mientras que la otra fue alcanzada por una puerta que cayó dentro de una agencia de automóviles.

Qué es el enjambre sísmico que afecta a México

Habitualmente, un terremoto sigue un patrón bien conocido. Un sismo de gran magnitud libera la mayor parte de la energía acumulada en una falla geológica y, después, se registran réplicas de menor intensidad que pueden prolongarse durante días o incluso semanas, aunque tienden a perder fuerza y frecuencia con el tiempo.

Sin embargo, el comportamiento de un enjambre sísmico es muy diferente. A diferencia de la secuencia tradicional de un terremoto, este fenómeno se caracteriza por una serie de movimientos sísmicos de magnitud similar, sin que exista un evento principal claramente identificable. Entre sus principales características se destacan:

Sin un sismo principal: A diferencia de la secuencia tradicional de un terremoto, en un enjambre sísmico no existe un movimiento que sobresalga claramente sobre el resto. Se trata de una sucesión de temblores con magnitudes similares, sin un evento dominante.

Alta concentración de movimientos: Durante un período relativamente corto pueden registrarse decenas o incluso cientos de sismos en una misma zona geográfica, lo que genera una intensa actividad sísmica concentrada en un área específica.

Duración variable: La actividad puede prolongarse durante días, semanas e incluso meses antes de disminuir de manera gradual, manteniendo el terreno inestable durante todo ese tiempo.