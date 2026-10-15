El Niño agrava la situación en el Litoral: crecen los ríos y hay rutas cortadas

Las consecuencias más recientes del fenómeno climático El Niño se hicieron sentir este miércoles en el Litoral argentino . El escenario incluye interrupciones en la circulación por las rutas , localidades que quedaron aisladas, cruces fronterizos fuera de servicio y grupos familiares que deben abandonar sus hogares ante el avance del agua.

País. Alerta por El Niño: hay un 83% de probabilidades de que alcance una intensidad histórica

La emergencia se extiende desde el norte de Misiones hasta las zonas ribereñas del Paraná , en las provincias de Corrientes y Chaco .

Los registros reunidos durante las últimas horas reflejan la magnitud de una crisis que ya repercute sobre decenas de miles de habitantes . Además, de acuerdo con las estimaciones de los organismos oficiales, el fenómeno aún no alcanzó su máxima intensidad .

[AHORA] Preocupación en el litoral por el Súper Niño: las represas tuvieron que abrir sus compuertas por la crecida del río.Miralo en vivo https://t.co/4VlUflKkdP https://t.co/l88aU8TW17

La primera decisión concreta fue adoptada por Vialidad Nacional , que estableció la interrupción completa de la circulación por el puente sobre el arroyo Paranay , ubicado en la ruta nacional 12 . La prohibición comenzó a regir al mediodía del miércoles y se implementó de manera coordinada con las fuerzas de seguridad . Ante la crecida del curso de agua , que avanza a un ritmo de 10 centímetros por hora , las autoridades resolvieron impedir tanto el tránsito de vehículos como el de peatones.

El cierre comprende el sector que se extiende desde la entrada a El Alcázar, a la altura del kilómetro 1.501,50, hasta la rotonda de la avenida Los Fundadores, situada en el kilómetro 1.540,60, dentro de Eldorado.

La interrupción del puente dejó sin conexión con el resto de la provincia a los cerca de 20.000 residentes de Montecarlo, además de los vecinos de Puerto Piray y Caraguatay. Un escenario similar se había registrado anteriormente, en 2014.

Un puente cerrado y desvíos

Para desplazarse por tierra, la opción disponible obliga a realizar un extenso desvío. Quienes viajan desde Posadas en dirección a Iguazú deben tomar la ruta 211, a la altura de El Alcázar, seguir por la ruta nacional 14 hasta Dos Hermanas y, desde allí, continuar por la ruta provincial 17 hasta llegar a Eldorado. Para hacer el trayecto en sentido inverso, se debe seguir el mismo itinerario en dirección contraria.

De esta manera, un recorrido que habitualmente se completa de forma directa ahora requiere una vuelta mucho más larga por caminos que también sufrieron las consecuencias de las precipitaciones de los últimos días.

La principal inquietud en Montecarlo estuvo vinculada con la atención médica. El comité de emergencia, liderado por la viceintendenta en funciones, Kathia Joerg, gestionó junto al jefe comunal de Eldorado, el médico Rodrigo Durán, el traslado preventivo de siete habitantes que deben someterse regularmente a sesiones de hemodiálisis hacia el Hospital SAMIC.

“Nos reunimos en el comité de crisis para plantear las posibilidades que teníamos. Ayer nos comunicamos con el intendente de Eldorado para pedirle una mano y que les diera albergue a las personas que tienen que hacerse diálisis, que es la preocupación más grande”, señaló Joerg en declaraciones reproducidas por El Territorio. “Estas personas necesitan sí o sí la prestación médica para garantizar su vida”, añadió.

ALERTA EN EL LITORAL: YACYRETÁ ABRIÓ SUS 18 COMPUERTAS POR LAS INTENSAS LLUVIAS El Niño comienza a golpear: crece la preocupación de los productores por las crecidas del Paraná y el Uruguay. Una situación similar se registra en Itaipú, Brasil, ante el aumento del caudal de los ríos. — El Economista (@ElEconomista_) October 13, 2026

El intendente de El Alcázar, el doctor Eduardo Vázquez, informó que las autoridades locales siguen de cerca y de manera constante las variaciones en el nivel del arroyo.

“Estimamos que, si el agua no llega a la calzada, se tendrá consideración en los casos de suma urgencia. Si no se puede cruzar porque el agua llega al asfalto, tendremos que recurrir al servicio del Hospital de Puerto Rico”, explicó, de acuerdo con el mismo medio. Asimismo, precisó que, hasta el momento, no se reportaron entre los habitantes de la localidad situaciones urgentes que requieran realizar gestiones fuera del municipio.

Alerta por la atención médica y el abastecimiento de combustible

A la inquietud por una posible interrupción de los servicios de salud se añadió poco después la preocupación por un eventual desabastecimiento de combustible. El miércoles por la mañana, numerosos automovilistas se concentraron en las estaciones de servicio de Montecarlo, ante la posibilidad de que los cortes en los puentes impidieran la llegada de los camiones cisterna.

Con el objetivo de administrar las reservas disponibles, la sucursal local de Shell estableció límites para la venta de carburantes: un máximo de 200 litros por factura para las operaciones mediante cuenta corriente y de 25 litros para quienes abonaran en efectivo.

La boca de expendio de YPF, perteneciente a la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo, anunció que mantendrá la venta de combustible hasta que se terminen las reservas disponibles, aunque ya no cuenta con nafta súper.

Las cantidades que aún quedan se destinarán exclusivamente a los organismos de seguridad, entre ellos la Policía, Prefectura y Gendarmería, así como a los servicios de ambulancias y bomberos, el transporte público y la Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Limitada.

En cuanto al traslado de pasajeros, la compañía Kruse limitó sus recorridos al trayecto que une Montecarlo con Puerto Piray. Desde la primera localidad, los colectivos salen únicamente a las 12, 16.15 y 19, mientras que en el sentido contrario, desde Puerto Piray hacia Montecarlo, las salidas están previstas para las 17.45 y las 19.

Las complicaciones viales no se limitan a la ruta nacional 12. En Campo Viera, la circulación por la ruta nacional 14 continúa interrumpida entre los kilómetros 895 y 896 debido a las tareas de reparación que lleva adelante Vialidad Nacional, cuyo plazo estimado de ejecución es de unos 20 días. Mientras duren las obras, el tránsito se canaliza mediante un desvío por las calles del área urbana.

A las interrupciones se agrega la restricción del tránsito en la ruta provincial 103, a la altura del ingreso al Puerto de Santa Ana, donde efectivos policiales permanecen apostados para controlar la zona.

Por otra parte, sigue inhabilitado un camino vecinal de Profundidad, luego de que el arroyo Garupá desbordara y cubriera el puente que une los parajes Tacuaruzú y Sol de Mayo, situado en la entrada a la comunidad mbya guaraní Urunday-Tí.

Doce cruces fluviales entre Argentina y Paraguay están inhabilitados

Puerto Candelaria–Puerto Campichuelo está inhabilitado.

está inhabilitado. Puerto Santa Ana–Puerto Samuhu está inhabilitado.

Puerto San Ignacio–Puerto Paraíso está inhabilitado.

Puerto Rico–Puerto Triunfo está inhabilitado.

Puerto Garuhapé–Puerto 3 de Mayo está inhabilitado.

Puerto Paranay–Colonia Alborada está inhabilitado.

Puerto Montecarlo–Puerto Ape Aime está inhabilitado.

Puerto Piray–Puerto 7 de Agosto está inhabilitado.

Puerto Victoria–Capitán Urbina está inhabilitado.

Puerto Eldorado–Puerto Mayor Julio Otaño está inhabilitado.

Puerto Mado–Puerto Lomas Valentinas está inhabilitado.

Puerto Wanda–Puerto Ita Vera está inhabilitado.

Puerto Libertad–Puerto Domingo Martínez de Irala está inhabilitado.

El cruce en botes a remo desde Puerto Leoni hacia Edelira también está inhabilitado (Edelira se encuentra en territorio paraguayo).

La situación crítica también alcanza al sur de la región. En Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés visitó el martes la isla Apipé, situada al sur de la represa de Yacyretá, donde se concretaron las primeras 57 evacuaciones. La medida se tomó después de que la central hidroeléctrica habilitara la apertura de sus compuertas ante el aumento del caudal de agua proveniente del norte.

“Recorrimos las zonas más afectadas por las primeras inundaciones para acompañar a las familias y a los productores. Ya reubicamos a 57 personas, distribuimos alimentos para ellas y los animales”, publicó Valdés en su cuenta de X.

La palabra de Gustavo Figueredo

El jefe comunal, Gustavo Figueredo, explicó en diálogo con colegas de El Territorio que “en su gran mayoría fueron trasladados a casas de familiares” los vecinos que debieron abandonar sus hogares. Sin embargo, algunas familias también encontraron alojamiento en viviendas de descanso cuyos propietarios permitieron que fueran utilizadas de manera provisoria.

De acuerdo con los pronósticos de los organismos oficiales, el nivel del río Paraná podría aproximarse a los cinco metros durante los próximos días, una altura similar a la registrada en 1983, cuando se produjo una de las crecidas más importantes de las que se tiene registro.

Al momento de brindar esas declaraciones, la altura del río alcanzaba los 4,45 metros. De llegar a ese nivel, el agua cubriría el 45% de la superficie de la isla. A esto se suma la necesidad de trasladar alrededor de 2.000 bovinos de las islas Apipé Grande y Apipé Chico, de los cuales ya fueron retirados 500, de acuerdo con lo informado por Carlos Roldán a Bichos de Campo.

En los sectores ubicados río abajo, el panorama avanza en una línea similar. La localidad de Itatí activó la emergencia ante el avance de la crecida. En ese contexto, el responsable de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, anticipó este miércoles que el nivel del río Paraná continuará aumentando hasta alcanzar los parámetros de alerta. Además, alertó que el caudal sobrepasaría la marca que obliga a evacuar a la población entre el 20 y el 21 de octubre.

Las consecuencias de la crecida avanzarán gradualmente desde Apipé, San Antonio e Ituzaingó en dirección a Itatí, Paso de la Patria y la ciudad de Corrientes.

Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA).

En tanto, en Chaco, existe la posibilidad de que la isla del Cerrito, ubicada en la unión de los ríos Paraná y Paraguay, pierda la conexión terrestre con el resto del territorio provincial durante los próximos días. Así lo advirtió el intendente del lugar, José Luis García, al evaluar la evolución de la situación.