El aumento de la temperatura de las aguas del Pacífico ecuatorial convirtió a El Niño de 2026 en el segundo episodio más fuerte desde 1950 para el período comprendido entre agosto y octubre , de acuerdo con los registros del Índice Oceánico Niño Relativo ( RONI ).

Durante esos tres meses, el indicador llegó a los +2,0 °C , un valor que quedó por debajo de los +2,1 °C alcanzados en 1997 , pero que superó los +1,8 °C correspondientes a 2015 .

Aunque las mediciones actuales aún no permiten establecer de manera definitiva la posición que ocupará este El Niño dentro de los registros históricos , tanto el comportamiento que mostró en las últimas semanas como las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ( NOAA ) apuntan a un posible fortalecimiento durante el verano austral .

De mantenerse esta tendencia, el fenómeno podría alcanzar niveles de intensidad sin precedentes en el transcurso de los próximos meses.

De acuerdo con el reporte difundido el 12 de noviembre por el Centro de Predicción Climática (CPC), dependiente de la NOAA, el fenómeno El Niño continúa ganando intensidad. Las proyecciones del organismo indican que existe más de un 79% de posibilidades de que el evento permanezca en niveles fuertes o muy fuertes durante el período enero-marzo de 2027.

El RONI constituye uno de los parámetros empleados por la NOAA para monitorear la evolución y determinar la intensidad de las distintas fases del sistema El Niño-Oscilación del Sur (ENSO).

Estas estimaciones reflejan el comportamiento esperado del clima a lo largo de una temporada y no permiten anticipar con precisión las condiciones meteorológicas que se registrarán en un día específico o en una localidad determinada.

El índice RONI permite comparar el fenómeno con océanos más cálidos

El RONI se basa en el registro de las temperaturas superficiales del océano en el área Niño 3.4, situada en la zona central del Pacífico ecuatorial, aunque también contempla una corrección vinculada al promedio térmico de los mares tropicales en su conjunto. De esta manera, el índice permite determinar con más precisión la magnitud del calentamiento en esa región en relación con el contexto global.

Para establecer sus valores, se toman promedios correspondientes a ventanas de tres meses consecutivos. En consecuencia, la cifra de +2,0 °C correspondiente a agosto-octubre no refleja un dato aislado de una jornada, sino que evidencia la continuidad de temperaturas oceánicas por encima de lo habitual a lo largo de ese período.

Los episodios registrados en décadas anteriores permiten establecer una referencia para evaluar la magnitud del fenómeno actual. Durante el trimestre agosto-octubre de 1997, el índice RONI había marcado +2,1 °C, mientras que en 2015, otro de los eventos de mayor intensidad de los últimos años, se situó en +1,8 °C. En el caso de 1982, la medición para esos mismos meses había sido de +1,6 °C.

De todos modos, los antecedentes históricos muestran que todavía es prematuro determinar cuál será la intensidad definitiva del fenómeno de 2026. El episodio de 2015, por ejemplo, continuó ganando fuerza después de octubre y alcanzó sus registros más elevados tiempo más tarde. Por ese motivo, habrá que esperar a que se incorporen las mediciones de los próximos trimestres para conocer qué lugar ocupará el actual evento en la serie histórica.

La NOAA estima cerca de 60% de probabilidad de un récord

Las mayores expectativas están puestas en lo que podría suceder durante los últimos meses de 2026 y el inicio del año siguiente. De acuerdo con las estimaciones de la NOAA, existe alrededor de un 60% de posibilidades de que el índice RONI llegue a +2,5 °C o registre valores superiores en los trimestres octubre-diciembre y noviembre-enero.

De alcanzarse esa marca, El Niño superaría los niveles de los episodios anteriores registrados desde 1950, de acuerdo con los parámetros de este indicador. Sin embargo, por el momento, ese escenario surge de las simulaciones y proyecciones de los modelos climáticos, por lo que todavía no puede considerarse un récord establecido.

La intensificación del fenómeno también se refleja en las mediciones de distintas áreas del océano Pacífico. El informe del organismo norteamericano registró temperaturas superficiales por encima de los valores habituales, con anomalías de +2,5 °C en la zona Niño 3.4, +3,6 °C en Niño 3 y +4,4 °C en Niño 1+2, esta última ubicada frente al litoral occidental de Sudamérica.

En las capas más profundas del Pacífico, los registros también mostraron desviaciones térmicas superiores a +10 °C en algunas áreas de la cuenca oriental.

En paralelo, las modificaciones detectadas en los patrones de viento y en la dinámica de la atmósfera evidencian una conexión sostenida entre ambos sistemas naturales. Esta correspondencia es un requisito fundamental para confirmar que el calentamiento oceánico constituye un episodio establecido de El Niño.

La información forma parte del documento Climate Prediction Center: ENSO Diagnostic Discussion, elaborado por la NOAA, organismo que publica actualizaciones mensuales sobre el desarrollo y la evolución de este fenómeno climático.

Para la Argentina, aumenta la probabilidad de excesos de lluvia

En el territorio argentino, la presencia de un episodio de El Niño de intensidad elevada suele estar vinculada con una mayor probabilidad de precipitaciones abundantes en comparación con los registros normales, principalmente en las provincias del noreste, la región del Litoral y sectores del centro y este del país.

Sin embargo, este patrón no implica que todas las zonas vayan a experimentar un incremento de las lluvias ni garantiza que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos.

De acuerdo con los patrones observados en registros anteriores, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe se encuentran entre las jurisdicciones que suelen experimentar con mayor intensidad la influencia de este fenómeno climático.

Sus efectos también pueden alcanzar distintos sectores de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, particularmente en aquellas etapas del año en las que El Niño ejerce una mayor incidencia sobre las condiciones atmosféricas de la región.

En estas regiones, la sucesión de lluvias, la escasa capacidad de absorción de terrenos que ya presentan altos niveles de humedad y el aumento del caudal de los ríos Paraná y Uruguay pueden favorecer la aparición de inundaciones y acumulaciones de agua, tanto en áreas pobladas como en zonas rurales.

No obstante, las consecuencias varían de acuerdo con las particularidades de cada lugar, entre ellas, dónde se concentran las precipitaciones, cuánta agua retiene previamente la tierra y cómo intervienen otros procesos atmosféricos de alcance local.

Por el contrario, en el noroeste argentino y las áreas próximas a la cordillera, la influencia de El Niño sobre el régimen de lluvias no responde a un comportamiento tan definido. Dependiendo del territorio y de la época del año, pueden registrarse precipitaciones dentro de los parámetros habituales, efectos poco significativos o períodos con cantidades de agua inferiores a las esperadas.

El descenso del océano no implica un alivio inmediato

Las proyecciones climáticas indican que las temperaturas del Pacífico permanecerían por encima de los niveles habituales durante gran parte del verano, antes de iniciar un proceso de descenso progresivo con la llegada del otoño de 2027. De todos modos, la reducción del calentamiento oceánico no implica que sus consecuencias sobre la atmósfera desaparezcan inmediatamente, ya que estas pueden prolongarse por varias semanas e incluso extenderse durante algunos meses.

Esta diferencia temporal resulta fundamental a la hora de analizar los escenarios meteorológicos. El Niño influye sobre las posibilidades de que se presenten determinadas condiciones climáticas, pero no establece de antemano cómo estará el tiempo en una fecha concreta.

Por eso, incluso en una temporada con mayores probabilidades de precipitaciones abundantes pueden producirse intervalos sin lluvias. Del mismo modo, una región que no muestre una influencia significativa del fenómeno puede registrar tormentas fuertes como consecuencia de otros procesos atmosféricos propios de esa zona.

La NOAA tiene programada para el 10 de diciembre la publicación de un nuevo reporte mensual sobre la evolución del fenómeno. A partir de esa evaluación se podrá determinar si las temperaturas del Pacífico ecuatorial avanzan hacia la marca de +2,5 °C anticipada por las proyecciones y si el evento actual reúne las condiciones para afianzarse entre los episodios de mayor intensidad desde que existen registros históricos.