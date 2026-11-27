Un fuerte temporal golpeó Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias.

Las fuertes tormentas que afectaron simultáneamente las costas este y oeste de Estados Unidos durante la tarde del jueves dejaron a más de 810.000 usuarios sin suministro eléctrico y alteraron los festejos por el Día de Acción de Gracias .

Jujuy. Por la tormenta, un avión demoró su aterrizaje en el aeropuerto de Jujuy

Las condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas por precipitaciones abundantes y ráfagas intensas de viento, provocaron severas inundaciones en zonas costeras y ocasionaron complicaciones para miles de personas que viajaban durante una de las jornadas con mayor circulación de pasajeros en el país.

Las condiciones climáticas desfavorables también provocaron cambios en la agenda de las celebraciones: el emblemático desfile de Macy’s , en Nueva York , debió reprogramarse para el sábado. A su vez, el impacto del temporal se hizo sentir en el transporte aéreo , con más de 400 servicios cancelados y alrededor de 1.800 vuelos demorados en distintas terminales del país, de acuerdo con los registros de la FAA y FlightAware .

Impresionante tormenta en el Día de Acción de Gracias en Estado Unidos Más de 800.000 personas sin electricidad y carreteras inundadas https://t.co/1RJsNLe3HW

Las complicaciones meteorológicas también repercutieron en las operaciones de distintas terminales aéreas . En Washington , el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan debió interrumpir sus actividades debido a las tormentas eléctricas , mientras que cerca del 10% de los servicios previstos fueron suspendidos, de acuerdo con información difundida por CNN .

Una situación similar se produjo en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington, donde se canceló el 25% de los vuelos programados y otro 20% registró demoras.

En Nueva York, las terminales LaGuardia y John F. Kennedy tuvieron que cancelar aproximadamente el 8% de sus operaciones. Por su parte, el Aeropuerto Internacional Logan de Boston contabilizó 24 servicios suspendidos y otros 17 que sufrieron retrasos.

Cortes de luz masivos y alerta por inundaciones

De acuerdo con las cifras difundidas por PowerOutage.us, los problemas en el suministro eléctrico alcanzaron a más de 810.000 usuarios, aunque alrededor de 640.000 todavía permanecían sin electricidad. Los territorios con mayor cantidad de afectados fueron Virginia, Maryland, Pensilvania, Missouri, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Delaware e Illinois.

Fuertes tormentas en Nueva York.Momentos de la tormenta en Times Square . https://t.co/XXlsCyQhjr — 333DESPIERTA (@333DESPIERTA) November 27, 2026

En el litoral atlántico, el temporal estuvo acompañado por lluvias abundantes, ráfagas de viento y un aumento de las mareas. Del otro lado del país, las autoridades emitieron avisos por posibles inundaciones en distintos puntos de la costa del Pacífico, con advertencias que abarcaron desde el sur de California hasta San Francisco y los sectores costeros de Oregón y Washington.