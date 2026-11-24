Confirmado: la Copa América 2028 se jugará en Estados Unidos con 16 selecciones

La Conmebol anunció oficialmente que Estados Unidos será la sede de la Copa América 2028 , que se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio. El certamen contará con la participación de 16 selecciones y tendrá a la Argentina como defensora del título continental.

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A través de sus redes sociales, el organismo presidido por Alejandro Domínguez confirmó la noticia:

“Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta” “Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta”

Será la tercera vez que el país norteamericano organice la competencia, luego de las ediciones de 2016, en la que Chile se consagró campeón, y 2024, cuando la Selección Argentina levantó el trofeo.

La elección de Estados Unidos permitirá aprovechar la infraestructura de los estadios utilizados durante el Mundial 2026.

¡Destino confirmado para la CONMEBOL Copa América 2028! Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta. https://t.co/MGJLVyIjew — CONMEBOL Copa América™ (@CopaAmerica) November 24, 2026

Cómo será el formato de la Copa América 2028

La próxima edición contará con 16 selecciones: las diez pertenecientes a la Conmebol y seis representantes de la Concacaf, en el marco de la alianza estratégica entre ambas confederaciones.

Las selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe conseguirán su clasificación por mérito deportivo a través de la Copa Oro 2027, que se disputará entre el 17 de junio y el 11 de julio de ese año.

De esta manera, la competencia mantendrá el esquema utilizado en la edición de 2024, que reunió a equipos de ambas confederaciones.

Argentina buscará el tricampeonato en la Copa América 2028

La Selección Argentina llegará al certamen como bicampeona continental, tras las consagraciones en Brasil 2021 y Estados Unidos 2024.

En la última edición, la Albiceleste derrotó por 1 a 0 a Colombia en la final disputada en Miami, con un gol de Lautaro Martínez durante el tiempo suplementario.

Con aquella victoria, Argentina consiguió su decimosexto título de Copa América y se convirtió en la selección más ganadora de la historia del certamen.

Ahora, el combinado nacional buscará conquistar su tercer título consecutivo en el mismo país donde consiguió su última consagración continental.

Con la sede, las fechas y el formato confirmados, la Conmebol comienza a preparar una nueva edición del torneo que reunirá a las principales selecciones del continente.