CIDEF logró tres victorias consecutivas en la Copa Argentina de Vóley

El equipo femenino Sub 14 de CIDEF Vóley de Jujuy completó su participación en la etapa clasificatoria de la Copa Argentina 2026, disputada en Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, con un balance positivo de tres victorias y dos derrotas.

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Las representantes jujeñas disputaron cinco encuentros frente a equipos de distintas provincias y lograron cerrar esta instancia con tres triunfos consecutivos.

El comienzo del torneo fue complicado para las jujeñas, que cayeron por 3-1 ante Regatas de Resistencia, Chaco, y posteriormente perdieron 3-0 frente a Glorias Argentinas.

CIDEF logró tres victorias consecutivas en la Copa Argentina de Vóley

Sin embargo, el equipo consiguió recuperarse y encadenó tres victorias consecutivas:

CIDEF 3-1 Independiente de Gualeguaychú.

CIDEF 3-0 Reconquista.

CIDEF 3-1 Olimpo de Bahía Blanca.

CIDEF logró tres victorias consecutivas en la Copa Argentina de Vóley

El vóley jujeño sigue creciendo

Desde la institución destacaron el esfuerzo de las jugadoras, el acompañamiento del cuerpo técnico y el apoyo de las familias durante la competencia.

“Un torneo enorme, contra los mejores clubes del país, y nuestras chicas dejaron todo en cada partido”, expresaron desde CIDEF.

De esta manera, el equipo Sub 14 cerró una destacada etapa clasificatoria, sumando experiencia nacional y demostrando el crecimiento del vóley femenino jujeño.