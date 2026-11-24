Cuatro futbolistas jujeños dieron un importante paso en sus carreras deportivas tras superar distintas pruebas en clubes de Buenos Aires. Los jóvenes forman parte del Centro de Alto Rendimiento de Fútbol (CARF) y deberán regresar el próximo año para incorporarse a las instituciones que los seleccionaron.

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Benjamín Tejerina, profesor del centro, y César Jerez, uno de los jugadores seleccionados, brindaron detalles sobre la experiencia, las exigencias de las pruebas y el trabajo de formación que realizan diariamente.

Durante dos semanas, los jóvenes participaron de entrenamientos y encuentros futbolísticos en instituciones como Tigre, Defensa y Justicia, Deportivo Riestra, Argentinos Juniors, Quilmes y Camioneros.

César Jerez, de 14 años: Quilmes.

Dylan Condori, de 14 años: Quilmes.

Agustín Coria, de 17 años: Camioneros.

León Cruz: Tigre.

Tejerina destacó la importancia de la preparación técnica, táctica y física de los futbolistas para afrontar este tipo de oportunidades.

“Eso es lo que tratamos de inculcar en el CARF, que el chico se forme, se prepare y que cuando llegue la oportunidad esté justamente preparado” “Eso es lo que tratamos de inculcar en el CARF, que el chico se forme, se prepare y que cuando llegue la oportunidad esté justamente preparado”

Además, remarcó que la intensidad y la dinámica de los jugadores sorprendieron a los clubes, que incluso solicitaron nuevos futbolistas de las categorías 2011, 2012 y 2013 para el próximo año.

César Jerez, el jujeño de 14 años que jugará en Quilmes

César Jerez comenzó a jugar al fútbol a los dos años. Durante su formación pasó por Altos Hornos Zapla, donde disputó una final de la categoría Sub-13 de la Liga Jujeña, antes de ingresar al centro de alto rendimiento mediante una beca.

El adolescente se desempeña como volante central y se caracteriza por su visión de juego, precisión en los pases y manejo de ambas piernas. Entre sus referentes futbolísticos mencionó a Leandro Paredes y Sergio Busquets.

“Estoy emocionado por la noticia que me llegó, que el año que viene voy a Quilmes” “Estoy emocionado por la noticia que me llegó, que el año que viene voy a Quilmes”

Expresó Jerez, quien también agradeció el acompañamiento de su entrenador.

El joven contó que entrena de lunes a viernes durante dos horas y media, con ejercicios de gimnasio y trabajos en cancha. Asimismo, reconoció que la preparación física fue una de las principales diferencias que encontró durante las pruebas en Buenos Aires.

Por último, Tejerina celebró los resultados obtenidos y aseguró que representan el fruto del trabajo, la constancia y el sacrificio de los futbolistas jujeños que buscan abrirse camino en el fútbol argentino.