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15 de marzo de 2026 - 12:40
B Nacional

Quilmes fue contundente y goleó 3-0 a Patronato

Todo lo que dejó el duelo entre Quilmes y Patronato: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Primera Nacional.

Quilmes fue contundente y goleó 3-0 a Patronato
BsAs (DataFactory)

Cerveceros dominó el partido que disputó ante el Patrón en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, y consiguió un importante triunfo por 3 a 0 en la fecha 5 de la Primera Nacional. A los 11 minutos del primer tiempo, Agustín Lavezzi deslumbró al capturar el balón y con un certero gol de jugada, marcó el primero para su equipo. En el minuto 33 de la misma etapa, Alexis Domínguez agregó otro tanto después de una jugada. Ramiro Martinez selló la historia al minuto 27, convirtiendo durante la segunda parte del juego.

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El técnico de Quilmes, Leandro Gracián, propuso una formación 4-4-2 con Gonzalo Marinelli en el arco; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde y Thomas Ortega en la línea defensiva; Ramiro Martinez, Agustín Bolívar, Ramiro Luna y Ulises Vera en el medio; y Agustín Lavezzi y Alexis Domínguez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Rubén Forestello salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Alan Sosa bajo los tres palos; Juan Carlos Salas, Franco Meritello, Fernando Evangelista y Fernando Moreyra en defensa; Juan Pablo Barinaga, Federico Bravo, Agustín Araujo y Facundo Heredia en la mitad de cancha; y Franco Soldano y Hernán Rivero en la delantera.

El árbitro Juan Loustau fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

En la siguiente fecha Cerveceros se enfrentará de visitante ante Almagro, mientras que el Patrón jugará de local frente a Colegiales.

Cambios en Quilmes
  • 65' 2T - Salieron Ramiro Luna por Agustín Bindella y Alexis Domínguez por José Barreto
  • 75' 2T - Salieron Agustín Bolívar por Matías Paredes y Ramiro Martinez por Axel Batista
  • 82' 2T - Salió Ulises Vera por Mauro Fernández
Amonestados en Quilmes:
  • 24' 1T Thomas Ortega (Conducta antideportiva), 28' 1T Agustín Bolívar, 23' 2T Ariel Kippes (Conducta antideportiva) y 25' 2T Ulises Vera

Cambios en Patronato
  • 45' 2T - Salieron Juan Carlos Salas por Walter Rueda y Facundo Heredia por Alejo Miró
  • 56' 2T - Salieron Juan Pablo Barinaga por Valentín Pereyra y Hernán Rivero por Renzo Reynaga
Amonestados en Patronato:
  • 14' 1T Juan Carlos Salas (Conducta antideportiva) y 33' 2T Federico Bravo (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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