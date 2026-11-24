El lanzamiento de GTA VI generó un enorme interés entre los fanáticos de los videojuegos. En Arriba Jujuy, el columnista gamer Pedro Aguilar Ortiz analizó el impacto del nuevo título de Rockstar Games, sus características técnicas y las razones por las que considera que podría convertirse en uno de los videojuegos más importantes de los últimos años.

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Durante su columna, el especialista aseguró que GTA VI alcanzó una recaudación mundial de 3.800 millones de dólares en su primer día de ventas. Para dimensionar esa cifra, la comparó con los ingresos de la película Avatar, que, según los datos mencionados, acumuló 2.923,7 millones de dólares.

Aguilar Ortiz también recordó el impacto de GTA V, lanzado en 2013, y destacó que la nueva entrega recibió una valoración de 99 sobre 100 en Metacritic, de acuerdo con las cifras que compartió durante el programa.

Uno de los aspectos que más destacó el columnista fue el nivel de realismo y detalle técnico del videojuego, especialmente en la iluminación, las texturas y la construcción de su mundo abierto.

Aguilar Ortiz explicó que una de las características más llamativas es la sensación de que el entorno continúa funcionando independientemente de las decisiones del jugador. Como ejemplo, mencionó una situación en la que un avión sufre un accidente y es posible observar cómo llegan los servicios de emergencia.

Hay cosas que parecen una película y no un videojuego, señaló al describir el trabajo realizado por Rockstar. Hay cosas que parecen una película y no un videojuego, señaló al describir el trabajo realizado por Rockstar.

El especialista también valoró la profundidad de la historia, centrada en dos protagonistas cuya relación se desarrolla en un contexto atravesado por la delincuencia y el tráfico de drogas.

Sin embargo, aclaró que GTA VI no está pensado para todos los públicos. Debido a sus contenidos de violencia, desnudez y otras temáticas adultas, recordó que tiene una clasificación para mayores de 18 años y recomendó especial atención al acceso de menores.

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Las críticas, los artistas argentinos y el futuro de GTA VI

Durante la entrevista, Aguilar Ortiz se refirió a las polémicas generadas por algunos comportamientos de los jugadores dentro del mundo virtual, particularmente en las interacciones con personajes femeninos. En ese sentido, consideró importante distinguir entre las posibilidades que ofrece el videojuego y las decisiones de quienes lo utilizan. También sostuvo que Rockstar conservó el humor ácido y la crítica social que caracterizan a la saga.

Otro detalle que mencionó fue la presencia de artistas en las emisoras musicales del juego, entre ellos el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso. Además, destacó la posibilidad de escuchar música mientras los personajes recorren la ciudad, incluso mediante dispositivos similares a auriculares inalámbricos.

Sobre la duración del interés que despertó GTA VI, el columnista consideró que todavía tiene mucho potencial por desarrollar, especialmente porque, según explicó, aún no se lanzó su versión para PC ni se presentó el modo online.

También habló de los premios The Game Awards y señaló que el título cuenta con ocho nominaciones. Para Aguilar Ortiz, GTA VI es uno de los grandes candidatos a quedarse con el reconocimiento a mejor videojuego del año.

Finalmente, sostuvo que las demás desarrolladoras tendrán un desafío importante para alcanzar el nivel técnico de la nueva entrega de Rockstar, al que comparó con el impacto que había generado anteriormente Red Dead Redemption 2.