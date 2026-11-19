El esperado GTA VI , el nuevo videojuego de Rockstar Games, se estrena este jueves 19 de noviembre en Argentina y ya se puede reservar de manera digital a través de las tiendas oficiales de PlayStation y Xbox. El lanzamiento estará disponible exclusivamente para las consolas de nueva generación de Sony y Microsoft, con dos ediciones y precios diferentes según la plataforma.

El videojuego estará disponible para PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S . Por el momento, no tendrá una versión oficial para PC en su lanzamiento ni será compatible con PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch.

Los usuarios podrán elegir entre la edición estándar y la Ultimate, que incluye contenidos adicionales dentro del juego.

Los precios varían según la plataforma. En PlayStation Store Argentina , la edición estándar cuesta USD 79,99 , mientras que la Ultimate tiene un valor de USD 99,99 . A esos importes se les deben sumar los impuestos correspondientes, por lo que el monto final en pesos dependerá de la cotización aplicada por la tienda y del medio de pago.

En Xbox Store Argentina, los precios publicados son en moneda local: la edición estándar cuesta $113.299 y la Ultimate, $141.990. También pueden agregarse impuestos, según la normativa vigente y el método de pago.

En PlayStation, la compra se realiza desde la consola o a través de la página oficial de PlayStation Store. Es necesario ingresar con una cuenta de la región argentina, buscar GTA VI, seleccionar la edición y completar el pago.

En Xbox, se puede adquirir desde la tienda de la consola, la página de Xbox o la aplicación oficial. Una vez realizada la compra, el juego queda vinculado a la cuenta del usuario y puede instalarse en una Xbox Series X o Series S.

Las reservas digitales en ambas plataformas incluyen el Pack Vintage Vice City y un mes de GTA+, de acuerdo con las condiciones informadas por las tiendas. En PlayStation, quienes reservaron también pueden descargar anticipadamente los archivos del juego antes de su habilitación.

GTA VI llega a Argentina este 19 de noviembre

Cuánto espacio necesita y qué opciones de compra hay

Uno de los datos importantes para quienes juegan en PlayStation es el espacio de almacenamiento: la tienda recomienda contar con al menos 212 GB libres en la consola.

También habrá una alternativa en formato físico para PlayStation 5, aunque no incluirá un disco. Se comercializará en una caja con un código de descarga que deberá canjearse en PlayStation Store. Para instalarlo será necesario contar con conexión a internet y espacio disponible, y el juego quedará asociado a la cuenta del usuario.

La edición Ultimate, en cambio, estará disponible únicamente en formato digital.

¿Cuándo llegará GTA VI a PC?

Por ahora, Rockstar Games no anunció una fecha de lanzamiento ni un precio para una eventual versión de PC. La primera etapa de comercialización estará concentrada en las consolas de nueva generación de Sony y Microsoft.